藍營連續攻擊林智堅 鄭文燦：因張善政民調落後

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

參選桃園市長的新竹市長林智堅遭質疑論文涉嫌抄襲；桃園市長鄭文燦（圖）6日受訪時說，主要因為國民黨桃園市長參選人張善政民調落後且差距擴大，對手陣營才會一開始就採取抹黑戰做法；他也表示，為了選舉去毀壞所有的價值是沒有必要。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年7月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園6日電）參選桃園市長的新竹市長林智堅遭質疑論文涉嫌抄襲，桃園市長鄭文燦今天表示，主要因為國民黨桃園市長參選人張善政民調落後且差距擴大，對手陣營才會一開始就採取抹黑戰做法。

鄭文燦上午出席市政會議後接受媒體聯訪，對於記者詢問新竹市長林智堅身陷論文風波，如何看待有媒體進行網路民調顯示，國民黨桃園市長參選人張善政支持度攀升。鄭文燦說這個是選舉操作。

鄭文燦指出，台大以及中華大學的指導教授都已說明未涉及抄襲，台大甚至說林智堅的論文是原創，為了選舉去無限上綱、抹黑是負面選舉最壞示範，也不需要用網路民調去操作話題，目前選舉應是君子之爭、正向競爭，這樣的做法對台灣民主發展並不好。

鄭文燦說，根據他的瞭解，林智堅的民調是穩定領先張善政，這樣的抹黑只是讓各自的陣營強化認同度，社會應該要有理性競爭的選舉文化，而不是陷入抹黑比賽，到目前為止，民進黨不曾對對手提出任何負面抹黑的指控，他覺得為了選舉去毀壞所有的價值是沒有必要。

媒體再問，林智堅被徵召至今才第3週，藍營就連續攻擊，是否代表林智堅氣勢不錯。鄭文燦表示，主要是因為張善政民調落後且差距擴大，所以對手陣營或側翼才會一開始就採取抹黑戰的做法，他覺得因為選舉想把所有可信賴價值，都要一次抹殺掉，這是完全不符合民主社會原則。

媒體詢問是否支持林智堅捍衛清白去提告，鄭文燦說，林智堅昨天就說會提告了，當然會透過司的過程呈現完全的真相，林智堅一開始就是坦蕩蕩，也坦白說明2個碩士論文撰寫過程以及指導教授指導過程，林智堅說的很清楚並沒有任何隱瞞。（編輯：方沛清）1110706