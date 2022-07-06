林智堅批國民黨潑髒水 認為發動攻擊來自台北

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（中央社記者魯鋼駿新竹市6日電）將參選桃園市長的新竹市長林智堅今天接受廣播節目專訪時表示，在他被徵召時就聽說會有「毀林三部曲」，批國民黨選舉起手式就是潑髒水，並認為是台北發動的攻擊。

林智堅接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪時表示，可能國民黨覺得桃園民眾很支持他，或許是這樣加溫效果，讓國民黨決定要提早讓選戰開打。

針對外界傳出對手已發動「毀林三部曲」，林智堅指出，其實日前被徵召時就聽到對手已有這樣的準備，包括上月15日新竹輪胎行大火，被說很晚才到現場，後來又有惡意假消息稱他介入地方電玩及土方，現在又說他論文涉嫌抄襲。

對於國民黨的攻擊，林智堅不感到意外，他說「進廚房就不怕熱」，認為對手行為是認知作戰、人格摧毀，若他當市長8年任內有貪贓枉法一定包不住，顯然對手花了很多心力，但找不出他的問題。

林智堅說，這幾天已經看到鋪天蓋地造謠、潑髒水，很令人失望，希望對手不要抹黑造謠，能君子之爭，提出政績、政見，正面迎戰。

被問到如何在未來4個多月時間熟悉桃園，林智堅說，他有幾個優勢，第一有過去8年城市治理經驗，另外就是鄭文燦在桃園有很好施政成績，也已經爭取很多重大公共建設，他當選後可很快速推進這些工作。（編輯：方沛清）1110706