余正煌論文誌謝 林智堅：證明我是第一手資料

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市5日電）將參選桃園市長的新竹市長林智堅，被指控論文涉抄襲台大國發所碩士生余正煌，林智堅表示，余正煌論文致謝部分，提及感謝他提供內部民調數據資料，證明他才是第一手資料。

前桃園市議員王浩宇也在網路上張貼余正煌論文誌謝，文中寫道「感謝本所所長教授陳明通老師，幫助協調本論文研究的主角新竹市長林智堅，提供當時競選總部內部參考所用之民調數據資料予學生分析，在與林市長僅有幾面之緣的情形下，市長仍願意提供協助，特此對陳明通老師及新竹市長林智堅表達感謝之意。」

林智堅今天中午在記者會表示，余正煌的論文致謝部分，提及感謝陳明通幫助協調研究他所提供內部民調數據資料，能做分析，對陳明通與他表達感謝。從這些能證明，他才是第一手資料，由他提供資料給余正煌做研究。

林智堅說，余正煌在2016年先完成碩論口試，但就像陳明通已向媒體澄清的內容，余正煌不但用了他所提供的資料，也參考了他的碩論初稿，「只是我的畢業時間比較晚」。

當年的指導教授、現任國安局長陳明通今天稍早也發布聲明表示，他是林智堅的指導教授，需幫林智堅澄清，是余正煌拿林智堅的資料寫論文，「問卷的原始設計者是林智堅及其競選團隊，怎麼寫也是我先指導林智堅」。

陳明通說，余正煌因一開始寫的碩論計畫不理想，想換題目，在他徵得林智堅同意後，把林智堅的民調資料給余正煌用，並建議換題目寫林智堅；同時把林智堅初步寫的幾章，尤其是研究設計，給余正煌參考。

陳明通指出，只是後來余正煌先畢業，林智堅比較晚畢業，讓外界誤解林智堅抄襲余正煌，其實過程是林智堅的論文比較有原創性。（編輯：唐聲揚）1110705