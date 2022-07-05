林智堅：論文絕對沒問題 譴責國民黨侮辱人格[影]

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新竹市長林智堅5日澄清，他的碩士論文他與教授都曾澄清絕對沒問題。中央社記者郭宣彣攝 111年7月5日

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（中央社台北5日電）將參選桃園市長的新竹市長林智堅今天表示，他與教授都曾澄清他的碩士論文「絕對沒問題」，但中國國民黨為輔選競選對手張善政，炮製「林智堅版宇昌案」，嚴正譴責國民黨侮辱他人格，他一定會儘速和律師研究後提告。

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林智堅中午於新竹市政府舉行記者會說，嚴正譴責國民黨透過扭曲方式的抹黑「奧步」侮辱他人格；每次選舉競選對手都會以論文議題惡意攻擊，他感到痛心、遺憾。

林智堅為國立台灣大學國家發展研究所碩士及中華大學科技管理研究所碩士，論文分別為「三人競選之中槓桿者的政治社會基礎及其影響以2014新竹市長選舉為例」和「以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」。（編輯：李明宗）1110705