林智堅論文遭爆涉抄襲 國民黨：基本上有瑕疵

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（中央社記者王承中台北5日電）新竹市長林智堅碩士論文遭爆涉嫌抄襲，國民黨文傳會副主委何志勇今天表示，基本上是有瑕疵的，要看當時委託者與受委託者的合約內容，但不抄襲是做學生最基本的認知，更何況是要對社會做榜樣的從政者。

國民黨台北市議員王鴻薇爆料，林智堅2008年在中華大學發表的碩士論文，涉嫌抄襲同年6月竹科的期末報告書。

何志勇今天在國民黨中央黨部接受媒體訪問時表示，林智堅的論文基本上是有瑕疵的，要看當時竹科與受委託者的合約內容，是否可以授權公開發表，但通常都不會，因為涉及到政府提供的資料及智財權的問題。

針對竹科的委託報告是否由林智堅幫忙老師撰寫，何志勇指出，由於委託報告中沒有林智堅的名字，而林智堅的碩士論文則有，這涉及姓名使用權的問題，多少牽涉到著作權，這就樣看當時共同作者們內部的安排，但原則上這件事情本身就有爭議。

何志勇指出，在台灣，大家似乎對於論文看的比較淡，但在國外，不只是論文，學生如果作業是抄襲的，就只有退學一途，這是做學生最基本的認知，更何況是要對社會做榜樣的從政者。（編輯：蘇龍麒）1110705