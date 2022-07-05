藍質疑林智堅論文涉抄襲 綠：不倫不類的招數

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（中央社記者王承中、王揚宇、郭建伸台北5日電）藍營質疑新竹市長林智堅碩士論文涉抄襲，民進黨團幹事長鄭運鵬今天表示，可見得林智堅的選情領先，所以藍營要出這種不倫不類的招數。在中華大學論文部分，林智堅的老師就說是共同合作的案子，並不是抄襲。

國民黨台北市議員王鴻薇爆料，新竹市長林智堅2008年在中華大學發表的碩士論文，涉嫌抄襲同年6月竹科的期末報告書。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天在立法院接受媒體訪問時表示，林智堅是不是太誇張了，懷疑論文搞不好是請人代筆，請林智堅出面說清楚，也請中華大學、教育部進行調查，研究是否撤銷林智堅的學位；由於此事又涉及到竹科的智財權，也請科技部督導竹科提出告訴，進行追查。

國民黨立委賴士葆則指出，兩份報告相似度實在太高，緒論幾乎完全一樣，連錯字都一樣。過去國科會委託的研究計畫，卻被林智堅拿去抄襲成碩士論文，科技部必須出面說清楚，也希望民進黨要比照過去檢視國民黨高雄市議員李眉蓁碩士論文的標準，來檢視林智堅。

民進黨立法院黨團幹事長、桃園區域立委鄭運鵬今天接受媒體聯訪表示，國民黨把林智堅的論文拿來跟高雄市議員李眉蓁的論文抄襲案相比，這根本是不同情形。會拿林智堅的論文跟李眉蓁的狀況類比，可見得國民黨認為李眉蓁當初就是抄襲，現在卻畫虎不成反類犬。

鄭運鵬指出，李眉蓁是被論文著作權人檢舉抄襲，而林智堅部分則是當事人跟其他研究者出來捍衛，這是共同研究成果或同一場選舉的研究，例如在中華大學論文部分，林智堅的老師就說這是共同合作的案子，並不是抄襲。

鄭運鵬表示，能理解國民黨為了選舉來質疑林智堅的論文，但他不覺得這會有效，應該不會對林智堅有太大影響，而且裡面也沒有東西可以掩蓋與說謊；若國民黨認為有效，可見得現在林智堅的選情是領先的，所以要出這種不倫不類的招數，相信林智堅會做清楚說明。

立法院副院長蔡其昌在接受廣播「嗆新聞」專訪時指出，根據林智堅對外說明的邏輯，應該是抄過去自己參與的研究報告，這怎麼會算抄襲。且看林智堅的回應得知，這是舊聞，過去選舉時就被討論過，林智堅也清楚跟大家解釋，已被選民檢驗過，學術上也被檢驗過，沒有問題。

民眾黨桃園市長參選人賴香伶競選辦公室發言人張清俊表示，就算如新竹市府所稱，林智堅是竹科報告書的共同撰寫人之一，學術界也絕不允許一篇共同撰寫的論文，被完全抄襲成自己的碩士論文，呼籲林智堅像個男子漢出來面對，說清楚講明白。

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張清俊表示，論文抄襲爭議，前有高雄李眉蓁，現有新竹林智堅，李眉蓁後來是道歉，且被中山大學撤銷學位，如今林智堅態度不明，中華大學更應展現學術倫理的道德責任，重新審視這篇論文是否涉及抄襲，以昭公信。

時代力量新竹市黨部主委、立委邱顯智接受媒體聯訪指出，碩博士論文有一定的學術規範，至於是否抄襲，必須要查清楚，也有相關的學術倫理程序，這要由專家進行調查與比對。（編輯：蘇龍麒）1110705