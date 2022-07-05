民進黨：國民黨不實指控林智堅 炮製宇昌案抹黑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北5日電）民進黨發言人周江杰今天說，新竹市長林智堅的論文，在2020年時，林智堅與中華大學教授賀力行已明確澄清過，國民黨以舊聞炒冷飯，民進黨支持林智堅捍衛個人名譽的作為，也呼籲國民黨不要為選舉謀算，想重製「宇昌案」抹黑手法。

周江杰今天透過新聞稿指出，國民黨以台北市議員王鴻薇為首，對林智堅的論文抹黑指控，呼籲國民黨不要為了選舉謀算，想重製過去「宇昌案」手法，抹黑潑髒水、毀人聲譽。

周江杰說，林智堅今天再次為其論文遭不實指控，出面澄清說明，對於台大國發所的論文部分，不僅清楚指出與另一名研究生余正煌論文存有主題不同、研究對象不同，和結論不同等三點差異，該論文中的問卷、第一手民調資料，皆是林智堅設計與搜集，林智堅就是上述資料的原創者。

周江杰說，林智堅的指導教授陳明通，今早也有相關說明，並說到余正煌只是比林智堅早畢業，並不是林智堅抄襲余正煌論文。

周江杰表示，至於林智堅在中華大學的碩論，林智堅與賀力行已在2020年澄清，今天，林智堅也提出賀力行與王明郎兩位老師的親筆聲明，證實林智堅有共同參加TCSI實驗室的討論，並提供意見。過程中的問卷發放、回收與資料分析，林智堅均參與其中，中華大學網站都查得到，使用該資料作為碩論佐證，也屬合情合理。

周江杰強調，林智堅與相關指導教授都已經提出證據說明，國民黨卻想要冷飯熱炒，再次炮製「宇昌案」抹黑手法，令人遺憾。呼籲國民黨不要潑髒水，不但對於國民黨桃園市長參選人張善政的選情毫無幫助，更再次讓人看見國民黨秀下限的一面，年底的桃園市長選舉，請還給全民一場乾淨的選舉。（編輯：林興盟）1110705