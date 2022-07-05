國安局長陳明通親上火線 指林智堅論文具原創性

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林智堅的碩士論文遭指控涉嫌抄襲，針對台灣大學的論文，當年的指導教授、現任國安局長陳明通（圖）表示，問卷設計者是林智堅、只是較晚畢業，導致外界誤解。（中央社檔案照片）

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（中央社記者游凱翔台北5日電）新竹市長林智堅的碩士論文遭藍營指控涉嫌抄襲，針對台灣大學的論文，當年的指導教授、現任國安局長陳明通今天表示，問卷設計者是林智堅、只是較晚畢業，導致外界誤解抄襲余正煌的論文，實際是林智堅的論文較有原創性。

國民黨台北市議員王鴻薇爆料，林智堅2008年在中華大學發表的碩士論文，涉嫌抄襲同年6月竹科的期末報告書；另有媒體人在臉書指出，林智堅選上市長後才去唸的台大國發所碩士論文，同樣有部分內容與另一篇論文雷同。

針對台大國發所碩士論文部分，國安局長陳明通今天親自撰文表示，他是林智堅的指導教授，必須澄清一下，問卷的原始設計者是林智堅及其競選團隊，是余正煌拿林智堅的資料寫論文，所以是「我先指導林智堅」。

陳明通表示，余正煌因原撰寫的碩論計畫不理想、想換題目，「我徵得林智堅的同意」，將林智堅的民調資料給余正煌使用，並建議換題目寫；同時將林智堅當時初步所寫的東西給余正煌參考，並以口試委員身分給余正煌一些寫作建議。

陳明通說明，只是余正煌先畢業，林智堅較晚畢業，讓外界誤解林智堅抄襲余正煌，其實過程是林智堅的論文比較有原創性，「真是有理說不清」。

國安局中午也告訴中央社記者，林智堅已有相關說明且其研究的對象槓桿者是蔡仁堅，與余正煌研究對象完全不同，論文審查均按學術規範與程序進行。（編輯：蘇龍麒）1110705