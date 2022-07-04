林智堅轉戰桃園市長 7/8新竹市長交接

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（中央社記者郭宣彣新竹市4日電）新竹市長林智堅轉戰桃園市長，他今天表示，在7月8日把市政工作交接給新竹市代理市長陳章賢後，將全力投入桃園選舉工作上。預計在7月26日以前遷籍到南桃園。

林智堅今天與桃園市長鄭文燦、桃園民進黨議員與新竹市民進黨議員在新竹進行市政交流，首站到新竹城隍廟，祈求國泰民安、風調雨順。隨後前往新竹公園、竹市立動物園等。會前，林智堅、鄭文燦接受媒體聯訪。

鄭文燦說，新竹舊城是從城隍廟為中心發展起來，城隍廟商圈也是新竹非常有魅力的商圈，而桃竹是雙城一家親，也是共同生活圈。

林智堅被問及，邀請桃園團隊到竹市看動物園，有計畫在桃園興建動物園嗎？他表示，目前沒有這樣的規劃。

林智堅說，參訪動物園原因是，他在2014年競選市長所提的第一個政見，也是中央地方攜手合作，空間、公共建設改善提升的一個重要建設，今天單純帶大家到新竹動物園，看全台灣歷史最悠久的動物園再活化後的樣貌。

林智堅表示，他是桃園女婿，近日在桃園跑了很多行程，桃園民眾對他熱情，而大家知道他是桃園女婿，也對他疼惜有加。

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他說，在7月8日將市政工作交接給新竹市代理市長陳章賢後，將全力投入桃園選舉工作上。預計在7月26日以前遷籍到南桃園，但詳細要落腳何處，因還有一段時間，會交由團隊安排。

針對國民黨今天開記者批林智堅是「政治出軌男」，林智堅說，這段期間以來，對手陣營一邊說要君子之爭，一邊又透過記者會，試圖一直在他身上貼上不一樣的標籤，這都已經淪為政治口水，不做政治口水上的攻防。（編輯：李錫璋）1110704