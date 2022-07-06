林智堅遭疑論文抄襲 教育部收具名檢舉

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（中央社記者陳至中台北6日電）將參選桃園市長的新竹市長林智堅遭質疑論文涉嫌抄襲，台北市議員鍾小平今天赴教育部具名檢舉，教育部高教司科長陳浩接受相關文件後表示，將依相關程序辦理。

國民黨台北市議員王鴻薇5日召開記者會，指控新竹市長林智堅2008年在中華大學發表的碩士論文，涉嫌抄襲同年6月竹科的期末報告書；另有媒體人在臉書指出，林智堅選上市長後才去唸的台大國發所碩士論文，有部分內容與台大國發所碩士生余正煌的論文雷同。

台北市議員鍾小平今天到教育部，具名提供檢舉資料，他並稱林智堅提告是拖延時間，選舉剩下4個月，應出來講清楚為何抄襲。教育部由高教司科長陳浩出面接受，陳浩表示，會依照相關規定處理檢舉案。

林智堅昨天開記者會澄清，他與余正煌的論文研究主題與對象、結論都不同。對於王鴻薇等人的指控，他會向地檢署按鈴提告誹謗。林智堅的指導教授、國安局長陳明通也解釋，是余正煌拿林智堅的資料寫論文。

教育部昨天回應，學術倫理案件由學校依照「學位授予法」及「專科以上學校學術倫理案件處理原則」查處，教育部接獲案件，會函請學校處理。

教育部表示，依法大學須於收到具體檢舉及證據資料後，於收件次日起4個月內完成學校查處作業。

台灣大學校方昨天表示，在接獲檢舉後即會進入處理程序，並經審查檢附事證後確認是否受理；受理後，會請該系所所屬學院組成審定委員會進行審定。

台大校方截至今天上午11時20分為止，尚未有進一步的回應。（編輯：張芷瑄）1110706