林智堅蔡其昌臉書發文 以球員安全為原則改善球場

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（中央社記者吳睿騏桃園24日電）林智堅23日深夜在臉書發文，向關愛棒球的朋友及球團致歉，他說，新竹市立棒球場的場地問題有改善空間，相信市府團隊會以球員競技安全為最高原則進行改善，讓大家重拾信心。

中華職棒睽違6年重返新竹市立棒球場，但除了場地土質鬆軟外，23日賽前練習時也出現小意外，有球員踩到樓梯邊緣跌倒。

前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅在臉書（Facebook）發文表示，晚上行程中第一時間知道球場事情時，就致電給中華職棒會長蔡其昌請教專業建議，新竹市府也和中華職棒聯盟達成共識，要以球員的安全為優先進行球場的改善，他也向球迷和球員們致歉，「請你們對新竹市立棒球場保持信心，一定會變好，再給大家最好的球賽。」

林智堅說，當初以復興新竹棒球運動為起點廣設簡易球場、培植社區球隊，為基層小球員添購器材和設備，也增加專任教練的人力，「因為我知道棒球運動的發展必須扎根從基層做起」。

林智堅指出，他爭取前瞻基礎建設的預算，同步也爭取職棒第五隊以OT委託經營方式，讓老舊球場在擁有新生命的同時，也有個專業的球場經營團隊進駐。

林智堅表示，這幾年棒球場的工程複雜且專業，在原有建築物拆除同時要顧及周邊住戶安全，另外球場硬體部分也同步跟龍來球場公司開會討論，雙方常常在棒球場現地協調開會。

「重新啟用的球場目前並不完美」，林智堅說，責任由他一肩扛起，這幾年市府團隊盡心盡力，工期因疫情延宕時，也是同仁跟營造團隊協調；對於有人質疑經費的使用，林智堅表示「我想這是對市府團隊最不好的指涉」，這個球場同時進行地下停車場的開挖，有別於其他場地的建置。

林智堅指出，新竹市府的同仁對於工程的付出和努力，只要是新竹人都深深有感，民眾們都可以看到他和同仁常常戴著工地帽穿梭在許多工程中，新竹市府的工程品質在這八年也是城市改頭換面的關鍵因素。

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中華職棒會長蔡其昌24日凌晨也在臉書發文表示，已與新竹市代理市長陳章賢通過電話，表達一貫立場「就是球員安全優先」，對於球員們所建議不論是外野草皮養護、紅土較鬆軟、顆粒較大等問題，都希望市府能進行修正改善。

蔡其昌也提出八月中，味全龍在新竹主場賽事進行場地調整，讓市府與球團等相關單位能有較充裕的時間進行調整，務必給球員更安全的比賽環境，才是最重要的。（編輯：施施）1110724