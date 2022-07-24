新竹棒球場缺失 沈慧虹：儘速改善重拾大家信心

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（中央社記者王朝鈺新竹市24日電）中職重返新竹市立棒球場，球員和球迷反映球場有多項缺失，前新竹市副市長、民進黨新竹市長參選人沈慧虹致歉，並表示會儘速改善，讓大家重拾對新竹市立棒球場的信心。

中華職棒大聯盟睽違6年重回新竹，22日味全龍隊下半季首場比賽安排在整建過後的新竹市立棒球場舉行，多數球員和教練們都有提到觀眾席的觀賽環境有改善，但也提到場內紅土顆粒較粗、容易造成不規則彈跳等問題。

沈慧虹今天在臉書Facebook發文表示，相信大家都看見，市府非常努力在拚開幕戰，希望給球員、球迷最好的體驗。從今年3月1日中職公布賽程，新竹棒球場的首次比賽時間落在22日。無論是市府團隊、中職及委託營運的味全龍球團，無不加緊腳步，努力使工程能做到盡善盡美。

但或許是對職棒回到新竹市的期待太過強烈，細節上處理的不夠完美。如中職會長蔡其昌所說，「務必給球員更安全的比賽環境，才是最重要的」，確實還有再努力的空間。

這段時間不論是球員、教練及球迷提出的意見，都是讓球場更好的回饋。她相信新竹市政府會秉持與過去相同的專業態度，有缺失就改善，並與龍來球場公司、龍隊球團共同努力改善設備，讓球員更安全，也符合球迷使用需求。

沈慧虹指出，她也必須對辛苦的市府同仁說對不起，這段期間沒有陪著大家一起奮戰。重新啟用的球場，仍有許多需要改善的事項，要再次跟所有球迷道歉，也要拜託大家相信新竹市政府的專業，有缺失就會改善，面對問題、解決問題。會儘速進行場地的改善，讓大家重拾對新竹市立棒球場的信心。（編輯：方沛清）1110724