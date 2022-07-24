新竹棒球場啟用2天3選手受傷 中職球員工會籲暫停使用

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（中央社記者謝靜雯台北24日電）中職重返新竹市立棒球場，打完2場比賽出現不少問題，中華職棒球員工會今天發布聲明稿，籲請聯盟考慮暫時停止於該場地的賽事安排。

中華職棒睽違6年重返新竹市立棒球場，從22日起安排3連戰，但前兩天比賽打完浮現不少狀況，味全龍隊總教練葉君璋、富邦悍將隊總教練丘昌榮，以及不少球員指出場地土質鬆軟、顆粒較粗，容易造成不規則彈跳等問題。

22日比賽味全龍隊野手張祐銘跑壘滑倒，三壘手劉基鴻處理不規則彈跳傷到手指，昨天比賽悍將隊外野手林哲瑄撲接球，也因為場地小石頭多、草皮緩衝較少、左肩挫傷，另外還有許多球員提出外野建築顏色會影響看球視線等多種問題。

中華職棒球員工會今天發出聲明稿，有關新竹球場重建啟用後，場內設施引發安全疑慮一事，為確保球員工作環境安全，「在此誠摯籲請聯盟應考慮暫時停止於該場地之賽事安排，並於再次赴新竹棒球場辦理賽事前，積極與地方政府及球團溝通、著手改善」。

球員工會指出，針對新竹棒球場的改建與場地安全議題，在2016年拜會市府，盼主動讓主管單位理解球場使用者心聲。球員工會雖未能實際參與重建案執行，但始終對此案抱持關注，並於近期多次向相關單位關心選手使用區域的進度及狀況。

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在球場重新啟用後，也曾於15日安排味全龍隊及台中成棒隊的實戰測試賽，在有關場地安全與使用經驗部分，球員工會有主動彙整回饋給聯盟及球團參考應用，其中包含紅土、草皮、照明等項目。但可能礙於期程緊迫、調整成效有限，在新竹棒球場投入實戰後，相關場地狀況顯未有改善，以致多名球員因場地因素受傷。

球員工會正式將「暫時停賽、安全優先」的訴求提交予聯盟及球團，並重申對於保障球員安全出賽的重視，也提到球場興建及改建的測試、調整、到正式啟用的期程規劃必須更加嚴謹，使用者經驗的回饋必須更加重視，也期待新竹棒球場能成為一座讓職棒球員們能安心踏上的榮耀舞台。（編輯：管中維）1110724