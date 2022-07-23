新竹棒球場賽前練習林智勝踩空跌倒 無大礙仍排先發

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味全龍隊23日在新竹市立棒球場進行賽前練習，球員林智勝走回休息區時不慎踩空跌倒，但沒有大礙。圖為新竹球場場邊球員休息區。 中央社記者張新偉攝 111年7月23日

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職重返新竹市立棒球場，除了場地土質鬆軟外，今天賽前練習時也出現小意外，因為樓梯高低差，龍隊老將林智勝場走回休息區時踩到樓梯邊緣跌倒，但沒有大礙、今天仍會先發。

中華職棒睽違6年重回新竹，昨天味全龍隊下半季首場比賽安排在整建過後的新竹市立棒球場舉行，多數球員和教練們都有提到觀眾席的觀賽環境有改善。

場地部分，包括味全龍隊總教練葉君璋、富邦悍將隊總教練丘昌榮都不止一次提到土質較鬆軟的問題，龍隊老將林智勝昨天賽前練習時就有提到以現在的技術來看，對於球場的要求要跟著提升，同時點出紅土顆粒較粗、容易造成不規則彈跳等問題。

整建過後的球員休息區往下挖，但樓梯的架設與旁邊的地面高度有較大的落差，今天賽前練習時龍隊老將林智勝走回休息區時踩到樓梯邊角跌倒，球團回報林智勝傷勢沒有大礙，今天與悍將隊比賽仍會先發出賽，扛4棒、指定打擊。

昨天龍隊與悍將隊交手，龍隊三壘手劉基鴻守備處理滾地球時，不規則彈跳傷到手指、隨即退場休息，今天沒有排在先發打序中。（編輯：吳協昌）1110723

中華職棒味全龍隊林智勝（前右）23日在新竹球場賽前練習時跌倒，所幸傷勢無大礙。圖為林智勝22日出賽時與隊友擊掌。（中央社檔案照片）