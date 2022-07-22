郭俊麟新竹棒球場特別回憶 難忘民宅麻將聲

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中華職棒下半季22日開打，也是斥資整建後的新竹市立棒球場首度亮相，富邦悍將隊投手郭俊麟出身新竹，他受訪時分享不同於大家的回憶，小時候到外野牆邊撿球時，常會聽到因緊鄰民宅傳來的麻將聲。中央社記者謝靜雯攝 111年7月22日

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（中央社記者謝靜雯新竹22日電）中華職棒下半季今天開打，也是整建後新竹市立棒球場首度亮相，富邦悍將隊投手郭俊麟是新竹在地人，他也分享不同於大家的回憶，小時候練球揀球時會聽到緊鄰民宅傳來的「麻將聲」。

中華職棒下半球季今天兩地開打，味全龍隊今天在重新整建的新竹市立棒球場迎戰富邦悍將隊，也是繼2016年後再有中職比賽在新竹市立棒球場舉行。

富邦悍將隊投手郭俊麟是新竹在地人，少棒時就讀西門國小，郭俊麟表示，大學一年級時大專棒球聯賽還有在舊新竹市棒球場投過球，國小時每2到3天就會到新竹市立棒球場練球。

大家都在講廁所、休息區、水溝等對舊新竹棒球場的回憶，郭俊麟笑說：「我跟你們講個大家不知道的」，新竹棒球場外野底下就是民宅區，小時後練球，到外野牆邊撿球就會聽到「麻將聲」，他笑說頻率還蠻高的，幾乎每次都會聽到。

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重新整建的新竹市立棒球場牛棚區設在外野，觀眾可以看得到投手在牛棚區練投，郭俊麟表示，旅日時期效力埼玉西武獅隊、主場牛棚也是類似，觀眾有時候會打招呼，但如果是專注在看比賽就可能不會聽到。

新竹市立棒球場還有個關於郭俊麟的傳說，說棒球場門口對面的便利商店是郭俊麟家開的，郭俊麟笑說，味全龍隊捕手劉時豪從大學時就會一直這樣開玩笑亂說，他澄清：「真的不是我家開的啦！」（編輯：謝雅竹）1110722