新竹棒球場升級再出發 滿場觀眾見證紅色狂熱【圖輯】

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中華職棒睽違6年重返新竹市立棒球場舉辦例行賽事，主場味全龍隊專屬啦啦隊Dragon Beauties小龍女在場邊帶動加油氣氛。中央社記者張新偉攝 111年7月22日

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（中央社網站22日電）新竹市立棒球場歷經近3年整建，今天重磅回歸啟用，由味全龍隊迎戰富邦悍將隊，這也是中華職棒睽違6年重返新竹球場比賽。首場賽事門票全數賣光，萬人搶著進場親驗見證，風城再掀起職棒熱潮。

新竹棒球場重生首戰，由新竹女中儀隊開場，總統蔡英文受邀出席致詞。蔡總統表示，味全龍隊去年重回一軍、今年有46年歷史的新竹棒球場也回來了，期待精彩賽事帶給大家滿滿感動。

這座1976年啟用的老球場「升級」後，硬體設施有加大LED全彩螢幕、內野頂棚、內外野座席間連接空橋等，更擁有全台唯一設置在全壘打牆外的牛棚，是一大特色。球場也緊鄰民宅，居民可站在陽台觀賞賽事，一起體驗熱血氣氛。（編輯：趙敏雅）1110722

中華職棒睽違6年重返新竹市立棒球場舉辦例行賽事，22日同時也是球場整建後首度正式亮相，吸引滿場萬名球迷進場觀戰。中央社記者張新偉攝 111年7月22日

新竹市立棒球場2019年展開原址重建，22日整建完成正式啟用，首場職棒賽事由味全龍隊交手富邦悍將隊，這也是中華職棒睽違6年重返新竹球場比賽，球場周邊居民也從自家樓頂關注賽事。中央社記者張新偉攝 111年7月22日

睽違6年，中華職棒22日晚間重返整建完成的新竹市立棒球場舉辦例行賽事，由主場味全龍隊迎戰富邦悍將隊，吸引滿場1萬名球迷進場，一壘看台上滿滿龍迷賣力應援。中央社記者張新偉攝 111年7月22日

新竹市立棒球場整建後首度亮相，22晚間迎來「重生」後首場職棒賽事，吸引滿場1萬名球迷入場觀戰，為支持的球隊加油打氣。中央社記者張新偉攝 111年7月22日

睽違6年，中職22日重返新竹市立棒球場舉行例行賽事，主場味全龍隊氣勢不輸人，中繼投手出場時，先從外野牛棚走出再搭上汽車，進到場邊。中央社記者張新偉攝 111年7月22日

中華職棒睽違6年重返新竹市立棒球場舉辦賽事，22日為球場整建落成後首度正式亮相，晚間進行味全龍隊與富邦悍將隊之戰，賽前全體人員起立演唱國歌。中央社記者張新偉攝 111年7月22日

新竹市立棒球場22日為整建後首度正式亮相，同時也是中華職棒睽違6年重返新竹球場比賽，賽前特別邀請新竹女中樂儀隊演出。中央社記者張新偉攝 111年7月22日

新竹市立棒球場歷經近3年整建後，22日落成啟用，晚間將迎接中職味全龍隊與富邦悍將隊之戰，總統蔡英文（前右2）、民進黨桃園市長參選人林智堅（前右）及中職會長蔡其昌（前右3）也到場見證。中央社記者張新偉攝 111年7月22日

中華職棒22日重返新整建完成的新竹市立棒球場舉辦比賽，總統蔡英文（右6）應邀出席開幕活動，與中職會長蔡其昌（右5）、前新竹市長林智堅（右7）及新竹市代理市長陳章賢（右8）等人合影留念。中央社記者張新偉攝 111年7月22日

新竹市立棒球場歷經近3年整建，22日正式落成啟用，內野看台改為4層樓建築，球場門面也煥然一新。中央社記者張新偉攝 111年7月22日

新竹市立棒球場整建完成，22日開幕戰由富邦悍將出戰主場球隊味全龍，下午球員頂著烈日展開賽前練習。中央社記者張新偉攝 111年7月22日

斥資新台幣12億元重新整建的新竹市立棒球場22日落成啟用，包含球員休息區等硬體設備全面翻新改善，晚間將由中職味全龍隊出戰富邦悍將隊。中央社記者張新偉攝 111年7月22日

新竹市立棒球場斥資新台幣12億元、歷時近3年整建後，22日重新啟用，擁有全台唯一設置在全壘打牆外的牛棚。圖為右外野牛棚區。中央社記者張新偉攝 111年7月22日

新竹市立棒球場歷經近3年整建後，22日落成啟用，嶄新的球場內野有4層看台，相較於過去水泥階梯座位，新座椅能讓球迷看球更舒適。中央社記者張新偉攝 111年7月22日

歷經近3年整建完工的新竹市立棒球場22日啟用，球場整建後將燈柱移往場外，並加裝大尺寸LED全彩大螢幕，提升球迷觀賽體驗。中央社記者張新偉攝 111年7月22日

新竹市立棒球場斥資新台幣12億元整建，22日落成啟用，作為中職味全龍隊主場，球團在最上層看台設置家庭席，球迷可享受極佳視野。中央社記者張新偉攝 111年7月22日

新竹市立棒球場歷經近3年整建，22日落成啟用，晚間將迎來中華職棒味全龍隊與富邦悍將隊之戰。翻新後的球場觀眾席區也設置了全新VIP包廂，既有臨場感也能舒適看球。中央社記者張新偉攝 111年7月22日

新竹市立棒球場歷經近3年整建，22日落成啟用，整體煥然一新，更擁有全台唯一設置在全壘打牆外的牛棚。 圖為左外野牛棚區中央社記者張新偉攝 111年7月22日

新竹市立棒球場歷經近3年時間整建，設施全面翻新，22日正式落成啟用，首戰將由中職味全龍隊出戰富邦悍將隊，嶄新觀眾看台設置啦啦隊應援區域，紅色視覺十分搶眼。中央社記者張新偉攝 111年7月22日

新竹棒球場整建後首場比賽22日晚間登場，新竹風城再次迎來職棒熱潮。 中央社記者張新偉攝 111年7月22日

新竹市立棒球場歷經近3年時間整建，22日落成啟用，「重生」首戰將由中華職棒富邦悍將隊出戰主場味全龍隊。中央社記者張新偉攝 111年7月22日