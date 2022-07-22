葉君璋球員時在新竹特別會轟 直言票房應該會不錯

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中職味全龍隊22日將在整建後的新竹市立棒球場主場出戰，總教練葉君璋受訪表示，球員時期在新竹打的特別好，國小、高中、職棒生涯首轟都在這裡打出來，也直言新竹球迷很捧場、票房應該不錯。中央社記者謝靜雯攝 111年7月22日

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（中央社記者謝靜雯新竹22日電）中職下半季開打，也是整建後新竹市立棒球場初亮相，味全龍隊總教練葉君璋球員時期在新竹打特別好，國小、高中、職棒生涯第1轟都在這打出來，也直言新竹球迷很捧場、票房應該不錯。

中華職棒下半季今天兩地開打，味全龍隊在主場新竹市立棒球場迎戰富邦悍將，被問起新竹的風向比較亂，是否比較難開轟，葉君璋笑說：「連我都可以開轟了。」

葉君璋球員生涯在新竹市立棒球場似乎特別會打，他笑說球員生涯第1轟（國小）、高中選拔賽都曾在這邊開轟，還曾單場雙響砲，職棒生涯首轟也在新竹敲出來，職棒生涯首安、首打點都在新竹完成。

葉君璋先前指出整建過後新竹棒球場的問題也有改善，他今天賽前受訪表示，大致上可以了，但細部還是需要調整，球場的土比較鬆，風吹砂會比較嚴重，還需要再調整。

昨天龍隊也有在此練球，新竹市立棒球場照明是使用LED燈，葉君璋表示，燈光沒有太大的問題、還滿亮的，昨天練習時有感覺風比較大，但也沒有感覺很容易可以打出全壘打。

葉君璋也指出，本壘板後方的空間比較大，不太清楚當初為什麼不把本壘板往後移，這樣也可以讓距離比較正常，休息區部分則是走道比較窄，可能僅能「單向通行」，但已經比以前好很多了。

被問起之後是否會多安排新竹球場賽事，葉君璋表示，先把這8場打完，以前到新竹比賽，不管假日、非假日球迷都很多，相信票房不錯。（編輯：陳政偉）1110722