張泰山難忘接水管沖澡 要球員期待新竹爆滿球迷

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中職22日重回新竹市立棒球場比賽，味全龍隊退役球星、打擊教練張泰山受訪表示，場上沒有特別難忘的記憶，但以前賽前沖澡都需要接水管，特別難忘。中央社記者張新偉攝 111年7月22日

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（中央社記者謝靜雯新竹22日電）中職重回新竹市立棒球場，味全龍隊退役球星、打擊教練張泰山表示，以前賽前沖澡都需要接水管，特別難忘，也要球員們「享受一下爆滿球迷看你們比賽的感覺」。

中華職棒下半球季今天開打，也是繼2016年後例行賽重返新竹市立棒球場，張泰山球員時期在新竹市立棒球場敲出29轟，僅次於中信兄弟退役球星彭政閔的31轟。

張泰山表示，在新竹市立棒球場有很多紀錄、很多回憶，但被問起場上難忘的全壘打或者記憶，張泰山笑說太多了，很多紀錄都是被提醒才想起來，「全壘打太多也是煩惱，但要有本錢和成績才能臭屁」。

對於舊新竹市立棒球場的回憶，張泰山表示，應該是賽前沖澡，都需要接水管才能洗，有點克難，但如果沒有前人經歷過這些，也不可能有現在好的環境，「這就是前人種樹後人乘涼」。

張泰山回憶，過去在新竹比賽，外野場地凹凸不平，跑動都需要特別注意，也不太敢滑壘，因為滑下去手都會是傷口；過去觀賽品質不好，球迷花錢進場，但廁所衛生不良，很多人不敢上廁所，一場比賽打完憋尿憋了3、4個小時，現在的環境很棒。

張泰山表示，新竹的球迷很熱情，過去無論平日、假日，到新竹比賽球迷都蠻多的，新竹市立棒球場原址改建，「如果到別的地方可能空間可以更大，但味道不同，新竹人可能看重人情味」。

張泰山也提到，新竹棒球場下午風比較大，但晚上還好，不需要特別提醒球員們注意什麼，只有告訴他們，球迷可能很多，「享受一下爆滿球迷看你們比賽的感覺」。（編輯：唐聲揚）1110722