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林智勝是現役新竹全壘打王 點上下層風向不同

2022/7/22 20:16
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（中央社記者謝靜雯新竹22日電）中職重回新竹市立棒球場，味全龍隊林智勝是現役「新竹全壘打王」，他表示整建過後的球場確實有不同的感受，但還有改善空間，上、下層風向不同，也需要特別留意。

中華職棒下半球季味全龍隊首戰今天在新竹市立棒球場迎戰富邦悍將隊，味全龍隊陣中老將林智勝過去在舊新竹棒球場累積18發全壘打，僅次於中信兄弟退役球星彭政閔31轟、龍隊教練張泰山29轟、退役球員謝佳賢20轟，是「現役新竹全壘打王」。

中職前一次在新竹安排例行賽是2016年9月13日，睽違6年踏入整建過後的棒球場，林智勝表示確實有不一樣的感覺，休息區有往下挖，室內也有打擊區，主場優勢多。

但林智勝也提到，以前只要有球場打就不錯了，現在科技發達、球場的整理應該也有不同的方式，對球場的要求就會跟著提高，新竹市立棒球場的土質似砂，還有一些紅土顆粒比較粗，容易造成不規則彈跳，也是需要改善的地方。

新竹是「風城」、風向不好掌握，林智勝也提到，下層是逆風、上層是順風，燈光的部分，靠近本壘板的燈光也會稍微暗一點，都需要特別小心。（編輯：陳政偉）1110722

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