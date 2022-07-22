新竹棒球場前世今生 職棒元年封王地 緊鄰民宅看免錢【圖輯】

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整修後的新竹棒球場煥然一新，除了有加大LED全彩螢幕、內野頂棚、內外野看台連接空橋，更擁有全台唯一設置在全壘打牆外的牛棚。（圖取自facebook.com/hsinchunew）

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（中央社網站22日電）新竹市立棒球場歷經2年多整建，今天落成啟用，由富邦悍將出戰味全龍。新竹球場位於北區西大路，看台緊鄰民宅、外野看台就建於民宅上方是最大特色，早年常見住家陽台頂樓擠滿觀眾看球盛況。1990年中華職棒在此誕生第一個總冠軍味全龍隊，32年後味全龍正式經營新竹主場，首戰1萬張門票已銷售一空，風城再現職棒熱潮。

這座1976年啟用的老球場有許多先天缺陷，照明燈柱建於球場內遮蔽觀眾視線；場地不平整讓守備球員陷入受傷危機；空間狹小、硬體設備老舊也讓球迷怨聲載道。這次斥資約新台幣12億元整建把有限的腹地做有效運用，燈柱移到場外，內野看台改成4層樓建築，設施也全面翻新。

1976年8月8日行政院長蔣經國（手插腰者）到新竹縣巡視，參觀即將完工的中正棒球場。（中央社檔案照片）

圖為1976年新竹縣立中正棒球場舉辦國際業餘成人棒球邀請賽。1982年新竹升級省轄市，「縣立」棒球場改為「市立」。（中央社檔案照片）

1976年新竹球場舉辦國際業餘成人棒球邀請賽，由中華隊出戰尼加拉瓜。（中央社檔案照片）

1979年中華青棒代表隊在新竹球場集訓，球場可見「反攻復國」標語。（中央社檔案照片）

▲1990年職棒元年總冠軍第6戰在新竹球場舉行，味全龍在王牌投手黃平洋完封表現帶領下擊敗三商虎，龍隊拿下歷史首冠。

2015年中華職棒下半季封王戰在新竹球場舉行，現場湧入眾多中信兄弟球迷，連附近民宅陽台也擠滿「看免錢」的觀眾。（中央社檔案照片）

新竹球場緊鄰市區民宅大樓，在整建前已非常老舊，除了有燈柱設在場內等缺陷，場地狀況也不佳，2013年的照片可見內野草地坑坑巴巴。（中央社檔案照片）

新竹球場經歷多次整建，早期觀眾席皆是水泥階梯，直到2015年才在內野本壘後方看台加裝座椅。（新竹市政府提供）

新竹球場外野看台下方是民宅及店家成為特殊的都市景觀，卻也造成整建規模受限，僅能就觀眾席外觀及設施補強，無法拆除重建。（圖取自Google地圖google.com/maps）

超過45年歷史的新竹市立棒球場2019年展開原址重建工程，圖為完工模擬圖。（新竹市政府提供）

新竹市立棒球場內野看台整建為4層樓建築，球場門面也煥然一新。（新竹市政府提供）

新竹球場整建後將燈柱移往場外，並加裝2432*960cm大尺寸LED全彩大螢幕，提升球迷觀賽體驗。（新竹市政府提供）

新竹市立棒球場歷經4年重建，22日將迎接「重生」之戰，20日特別邀請媒體進入球場，搶先一睹全新設施。 中央社記者魯鋼駿攝 111年7月20日

新竹市立棒球場整建後擁有全台唯一設置在全壘打牆外的牛棚，投手熱身時可隨時看到場內情況，且球場與牛棚之間有圍籬擋住，對練投球員來說相對安全。 中央社記者魯鋼駿攝 111年7月20日

新竹棒球場位在新竹市區，與新竹火車站車行距離約1.6公里，鄰近城隍廟景點，周邊停車空間不多，建議搭乘大眾運輸或接駁車前往。（中央社製圖）

（編輯：林廷軍）1110722