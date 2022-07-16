澄清湖棒球場迎台鋼雄鷹 拆除啦啦隊與觀眾圍籬

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（中央社記者曾以寧高雄16日電）台鋼雄鷹將落腳澄清湖棒球場，高市府趁中職上半季賽事結束、下半季開打前，拆除啦啦隊看台區欄杆，打開看台視線，讓加油區「只有髮香，沒有圍籬」，盼提供更好的觀賽體驗。

中華職棒第6隊台鋼雄鷹選定高雄澄清湖棒球場為主場，高雄市副市長史哲在臉書指出，中華職棒上週圓滿完成上半季在澄清湖棒球場的比賽，他與高雄市運發局長侯尊堯趁下半季開打之前，到球場拆除啦啦隊看台區欄杆，履行對球迷的承諾。

史哲說明，澄清湖球場自1999年啟用至今，陪伴所有棒球人走過中華職棒例行賽、總冠軍賽、讓全國熱血沸騰國際賽等大小戰役，是台灣數一數二的國際級比賽場地。

高市府持續維護澄清湖球場，去年更新場邊防撞護墊，完善內野、裁判室、重訓室設備，並陸續更新售票亭、球員教練休息室、貴賓室等空間，今年也加裝水冷式風扇、修補本壘後方護網。

球場看台加油區的防護也隨著加油方式進化調整。史哲說明，經加裝一三壘側的護網以確保啦啦隊安全，即可拆除原本與看台間的欄杆，打開視線，讓看台加油區「只有髮香，沒有圍籬」，盼民眾踴躍進場為支持的球隊加油，也期待台鋼雄鷹落腳，打造更具特色的高雄主場。（編輯：郭諭儒）1110716