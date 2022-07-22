新竹睽違2480天再滿場 悍將萬名觀眾前贏龍

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中華職棒富邦悍將隊（圖）22日作客新竹市立棒球場，終場以1比0擊敗主場味全龍隊，中斷對戰味全10連敗。中央社記者張新偉攝 111年7月22日

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（中央社記者謝靜雯新竹22日電）中華職棒睽違6年重返新竹市立棒球場就感受球迷滿滿熱情，新竹睽違2480天再度湧入滿場1萬名觀眾，富邦悍將隊先發投手江少慶6局無失分好投壓制，率隊以1比0擊敗味全龍隊。

中華職棒上一次在新竹市立棒球場安排例行賽是2016年9月13日，新竹市立棒球場整建後再度回歸，今天下半季首戰味全龍隊主場迎戰富邦悍將隊，湧入滿場1萬名觀眾，也是繼2015年10月7日後，新竹棒球場再度滿場。

今天比賽是投手戰前6局兩隊都沒有拿下分數，悍將7局靠著林益全保送、新竹在地人莊韋恩上場代跑，戴培峰適時二壘打，送回球隊致勝分。

江少慶今天總計用88球投6局，僅被敲出2支安打，投出4次四死球，投出5次三振、無失分，優質先發拿下個人本季第2勝。

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龍隊先發投手鋼龍今天投球內容也很有水準，總計用97球投7局，被敲出3支安打，投出3次三振、3次四死球，失掉1分責失分，也是優質先發，但隊友火力沒有支援、吞下敗投。

味全龍隊今天起與富邦悍將隊在新竹市立棒球場打3連戰，今天滿場1萬名觀眾入場，明天預售票破7000張，24日預售票近7000張，新竹市立棒球場整建後把牛棚區移到外野，今天主隊換投時，後援投手坐著價值約新台幣380萬元的油電混合知名廠牌敞篷車出場。（編輯：張銘坤）1110722

中華職棒睽違6年重返新竹市立棒球場舉辦例行賽事，富邦悍將隊先發投手江少慶（後）主投6局無失分、好投壓制，率隊以1比0擊敗味全龍隊。中央社記者張新偉攝 111年7月22日

新竹市立棒球場斥資整建後22日正式啟用，主場中職味全龍隊迎戰富邦悍將隊，7局上，悍將戴培峰敲出右外野方向二壘安打，帶有1分打點，助隊拿下第一分。中央社記者張新偉攝 111年7月22日

中華職棒味全龍隊22日在重新啟用的新竹球場迎戰富邦悍將隊，悍將7局上由戴培峰擊敲安，送回一壘跑者莊韋恩（中）得分，幫助球隊先馳得點。中央社記者張新偉攝 111年7月22日

中職富邦悍將隊22日作客新竹市立棒球場，交手味全龍隊，7局上，悍將從林益全（中）獲保送開啟得分攻勢，林益全上一壘後隨即換上代跑莊韋恩，隨後為隊跑回第一分。圖為林益全回到休息區與隊友擊掌致意。中央社記者張新偉攝 111年7月22日

中華職棒下半季賽事22日在新竹市立棒球場開打，富邦悍將隊終場以1比0拿勝，擊敗主場味全龍隊，悍將後援投手曾峻岳拿下救援成功。中央社記者張新偉攝 111年7月22日

中華職棒22日晚間在新竹市立棒球場由味全龍隊（白衣）迎戰富邦悍將隊（藍衣），終場味全以0比1吞敗，中斷對戰富邦10連勝中央社記者張新偉攝 111年7月22日

中華職棒22日在新竹市立棒球場舉行下半季首場例行賽，富邦悍將隊（圖）踢館成功，終場以1比0擊敗主場味全龍隊，賽後選手在場中擊掌致意。中央社記者張新偉攝 111年7月22日

中職睽違6年重返新竹市立棒球場舉辦賽事，主場味全龍隊中繼投手出場時，先從外野牛棚走出，再搭上汽車隆重進場。中央社記者張新偉攝 111年7月22日

睽違6年，中職22日重返新竹市立棒球場舉行例行賽事，主場味全龍隊氣勢不輸人，中繼投手出場時，先從外野牛棚走出再搭上汽車，進到場邊。中央社記者張新偉攝 111年7月22日