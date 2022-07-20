全台唯一 新竹市立棒球場牛棚設在全壘打牆外

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新竹市立棒球場改建即將完工，擁有全台唯一設置在全壘打牆外的牛棚，是一大特色，讓投手熱身時可隨時看到場內情況，且球場與牛棚之間有圍籬擋住，對練投球員來說相對安全。中央社記者魯鋼駿攝 111年7月20日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）新竹市立棒球場改建即將完工，硬體設施除了有加大LED全彩螢幕、內野頂棚、內外野座席間連接空橋等，更擁有全台唯一設置在全壘打牆外的牛棚，是一大特色。

新竹市立棒球場歷經4年重建，目前工程進入收尾階段，味全龍隊22日起連續3天在新竹主場迎戰富邦悍將隊，新竹市政府今天邀請媒體進入球場，搶先一睹全新設施。

此次媒體踩線團邀請新竹市體育會棒球委員會主委柳宗義導覽，他說，新竹棒球場重建後，內、外野總計有1萬個座位，另還有家庭席，可供家庭、企業預購，3樓則有5間不同大小的VIP室供民眾預訂，可一邊吹冷氣、一邊飲食觀賽，相當舒適。

柳宗義表示，目前台灣的棒球場投手暖身區（俗稱牛棚）一般設置在一壘、三壘旁，有些在場邊，有些則在室內，此次新竹市立棒球場改造後，是將牛棚設在外野兩側的全壘打牆外，為台灣棒球場首例，屬於較為新穎的設計及做法。

柳宗義指出，新竹棒球場的牛棚位置，讓投手在熱身時可隨時看到場內情況，且球場與牛棚之間有圍籬擋住，對練投的球員來說相對安全。

另外，若牛棚設置在室內時，投手練習時吹著冷氣，進入球場會溫差大，球員無法適應，因此將牛棚位置設在外野、戶外位置，是很棒的設計。

竹市府提供新聞資料表示，新竹市立棒球場暫別4年多，22日將迎接「重生」之戰，賽前將有味全龍隊球星見面會，開幕期間除有演唱會，還有親子跑壘大賽、迷你棒球體驗、拍照牆等體驗。（編輯：李錫璋）1110720

新竹市立棒球場改建即將完工，暫別民眾4年多，22日將迎接「重生」之戰，由中華職棒味全龍隊連續3天在新竹主場迎戰富邦悍將隊。中央社記者魯鋼駿攝 111年7月20日