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味全龍迎新竹主場首戰 葉總點出有待改善部分

2022/6/23 17:05（6/23 17:51 更新）
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中華職棒味全龍隊主場新竹市立棒球場（圖）整修後首場賽事7月22日舉行，總教練葉君璋看過場地後直言「有待改善」，包括安全性和視覺性的問題。（中華職棒提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月23日
中華職棒味全龍隊主場新竹市立棒球場（圖）整修後首場賽事7月22日舉行，總教練葉君璋看過場地後直言「有待改善」，包括安全性和視覺性的問題。（中華職棒提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月23日
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（中央社記者謝靜雯台北23日電）味全龍隊主場新竹棒球場整修後首場中職賽事7月22日舉行，龍隊總教練葉君璋看過場地後直言「有待改善」，包括安全性和視覺性問題，特別是場內排水溝和水泥，「安全性的問題不能將就」。

新竹市立棒球場整修完成將作為味全龍隊主場，預計下半季正式安排中職賽事，首場賽事為7月22日由味全龍隊迎戰富邦悍將隊。

味全龍隊與中華職棒6月21日到新竹棒球場看場地，龍隊總教練葉君璋今天賽前受訪談到，新竹棒球場排水溝在場內、旁邊有水泥，跑動的時候可能會造成危險，這是比較嚴重的安全性問題，「安全性不能將就，一定要改善」。

葉君璋表示，希望趕在首場賽事開打前可以改善完成，一同去視察場地的聯盟人員也知道安全性的嚴重性，不能叫選手冒險。

除了排水溝的問題之外，葉君璋也提到視覺上的問題，一般中外野顏色比較深，但新竹棒球場中外野顏色比較淺，在打擊區打者跟球的視覺上也會受到影響。（編輯：張雅淨）1110623

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