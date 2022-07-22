更多編輯台推薦新聞：
曾格爾無氧完攀K2台灣第一人 自揭末段邊哭邊爬戰勝人類極限
運動

曾格爾無氧完攀K2台灣第一人 自揭末段邊哭邊爬戰勝人類極限

圖輯／新竹棒球場前世今生 職棒元年封王地 緊鄰民宅看免錢
運動

圖輯／新竹棒球場前世今生 職棒元年封王地 緊鄰民宅看免錢

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑
國際

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
16歲比利時少年追隨姐獨駕飛機環球 中途停台灣獲贈珍奶乖乖
首頁 / 運動

丘昌榮在新竹的回憶很痛 與柯良宗衝撞氣胸

2022/7/22 17:21（7/22 18:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒例行賽重返新竹市立棒球場，富邦悍將總教練丘昌榮（圖）22日受訪回憶，職棒生涯首轟就是在新竹球場打出來，但還有更難忘的，就是當年效力金剛隊時與太陽隊捕手柯良宗衝撞氣胸，一度感覺快死掉。中央社記者張新偉攝 111年7月22日
中華職棒例行賽重返新竹市立棒球場，富邦悍將總教練丘昌榮（圖）22日受訪回憶，職棒生涯首轟就是在新竹球場打出來，但還有更難忘的，就是當年效力金剛隊時與太陽隊捕手柯良宗衝撞氣胸，一度感覺快死掉。中央社記者張新偉攝 111年7月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新竹22日電）中職重返新竹市立棒球場，富邦悍將總教練丘昌榮最深刻的回憶是球員生涯效力金剛隊時與太陽隊捕手柯良宗衝撞氣胸，一度覺得吸不到空氣快死掉，最後開刀插管3天。

中華職棒例行賽重返新竹市立棒球場，今天下半季開打首戰由味全龍隊主場迎戰富邦悍將隊，悍將隊總教練丘昌榮回憶，職棒生涯首轟就是在新竹市立棒球場打出來，但還有更難忘的回憶。

丘昌榮回憶，在效力台灣大聯盟金剛隊時與太陽隊捕手柯良宗本壘衝撞氣胸，當時送到附近醫院途中，覺得吸不到空氣，感覺快要死掉了、很痛，後來回到台北檢查，肺部的氣泡都充滿血水，開刀插管3天。

丘昌榮表示，早期很多職棒比賽安排在新竹，被問起球員時期有和味全龍隊現任總教練葉君璋衝撞過嗎？他笑說：「他技巧比較好、撞不到他。」

重建後的新竹市立棒球場首戰，丘昌榮表示，紅土有點鬆，但投手丘和打擊區部分應該可以比較快解決，可以整建有這樣的面貌已經不容易了，賽前練習也會再提醒球員，還有外野接球的部分都需要熟悉。（編輯：屈享平）1110722

丘昌榮
辛元旭敲3支追平安 悍將止敗與兄弟握手言和 丘總找高國麟聊聊 守備狀況教練團開菜單
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族