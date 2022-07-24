扛新竹棒球場缺失責任 林智堅：協調三方全力改善

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球員反映新竹市立棒球場重建後仍有缺失。前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅24日在記者會說，新竹市府每個人都很努力，希望所有責難到他身上。中央社記者王飛華攝 111年7月24日

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（中央社記者陳俊華台北24日電）球員反映新竹市立棒球場重建後仍有缺失。前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅今天在記者會說，新竹市府每個人都很努力，希望所有責難到他身上；昨晚在他協調下，中華職棒、球團、新竹市府有初步共識，把球場環境再做細節改善，是最關鍵的事。

中華職棒睽違6年重返新竹市立棒球場，但除了場地土質鬆軟外，23日賽前練習時也出現小意外，有球員踩到樓梯邊緣跌倒。林智堅23日深夜在臉書發文，向關愛棒球的朋友及球團致歉，責任由他一肩扛起。

林智堅上午在民進黨立委鄭運鵬、委任律師黃帝穎陪同下，在民進黨中央黨部召開碩士論文記者會。

媒體詢問，林智堅已經請辭新竹市長，要如何將責任一肩扛起？林智堅說，當時努力重建棒球場，是希望給球員安全環境、給球迷舒適環境，開賽兩天有球員在球場受傷，引來很多球員、球迷的意見，他昨天在臉書說要扛責，是因為很多人指責新竹市政府。

林智堅說，新竹市府每個人都非常努力，「希望所有責難到我身上」，雖然他已經辭掉市長，現在能做的是協調新竹市府跟中職、球團，讓球員在場上能安全；昨晚在他協調下，中華職棒、球團、新竹市府有初步共識，把球場環境再做細節改善，是最關鍵的事。（編輯：楊凱翔）1110724