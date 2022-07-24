新竹棒球場問題頻傳 7/24味全對富邦延賽、8月擬換場地

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（中央社記者謝靜雯台北24日電）中職重返新竹市立棒球場，打完2場比賽浮現不少問題，經聯盟與市府、兩球團密切討論後決議，今天新竹味全龍主場賽事喊卡、確定延賽，讓球場先進行較完善的修正調整。

中華職棒睽違6年重返新竹市立棒球場，從22日起安排3連戰，但前兩天比賽打完浮現不少狀況，味全龍隊總教練葉君璋、富邦悍將隊總教練丘昌榮，以及不少球員都指出場地土質鬆軟、顆粒較粗，容易造成不規則彈跳等問題。

22日比賽味全龍隊野手張祐銘跑壘滑倒，三壘手劉基鴻處理不規則彈跳傷到手指，昨天比賽悍將隊外野手林哲瑄撲接球，也因為場地小石頭多、草皮緩衝較少、左肩挫傷，另外還有許多球員提出外野建築顏色會影響看球視線等多種問題。

中華職棒今天發出公告，經聯盟與市府、兩球團密切討論後決議，今日新竹味全龍主場賽事將辦理延賽，讓球場先進行較完善的修正調整。

8月的新竹主場3場賽事依照聯盟與市府、味全球團溝通結論，朝更換比賽場地辦理，讓市府與球團等相關單位能有較充裕的時間進行修正調整，給球員更安全的比賽環境。（編輯：管中維）1110724