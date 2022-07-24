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新竹市立棒球場賽事延期 周邊活動照常舉行

2022/7/24 14:41
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（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）中華職棒大聯盟宣布，原定今天於新竹棒球場賽事確定延賽。新竹市政府表示配合辦理，但球場周邊市集照常舉行，味全龍官方商店因應延賽，營業時間至下午5時。

中職重返新竹市立棒球場，打完2場比賽浮現不少問題，經聯盟與市府、兩球團密切討論後決議，今天新竹味全龍主場賽事喊卡、確定延賽，讓球場先進行較完善修正調整。

對此，新竹市政府下午發新聞稿表示，「給球員安全的比賽環境」是市府、中職與味全龍球團一致的共識，會積極跟味全龍球團、龍來球場公司共同努力，讓球場更符合球員、球迷使用需求。

新竹市政府教育處表示，新竹棒球場周邊市集及舞台活動，今天下午照常舉行，味全龍官方商店營業時間因應延賽調整至下午5時。其中，舞台活動「新竹攻城獅球員見面會」及「陸爸爸說演故事劇場」取消辦理，其他正常舉辦。

新竹市政府交通處表示，新竹棒球場周邊交通措施，除民富街（西大路口至178巷口）維持僅供人行，其餘路段自下午2時起解除管制，棒球場地下停車場仍維持彈性調撥為機車停放，照常營運。（編輯：方沛清）1110724

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