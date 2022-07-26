新竹棒球場未驗收遭疑無使照 市府：已完成程序

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（中央社記者魯鋼駿新竹市26日電）新竹市政府昨天表示新竹棒球場尚未完成驗收，今天遭質疑「也代表未取得使用執照」。市府發聲明駁斥，球場已於今年5月完成使用執照法定程序。

針對新竹棒球場風波延燒，新竹市政府昨天坦言球場未完成驗收，國民黨新竹市長參選人林耕仁今天在臉書（Facebook）表示，「這也代表未取得使用執照」，根據建築法可處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

竹市府都市發展處透過聲明稿表示，「使用執照核發」與「工程驗收」分屬不同法令規定事項，棒球場已於今年5月完成使用執照法定程序。

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竹市府秘書楊汶璇於聲明稿中表示，對於部分民代究竟是不知相關法令規定，還是為了選舉刻意扭曲事實，都不樂見，相信也不會得到市民的支持。

為早日督促改善新竹棒球場的設施，與球場的安全使用，新竹市議會議長許修睿提供新聞稿指出，市議會將提案成立「棒球場設施改善監督小組」，要求市府必須將球員與球迷所列出的各項缺失盡快改善，以保障球員安全、民眾觀賽權益。（編輯：李錫璋）1110726