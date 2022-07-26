林智堅：助改善新竹球場 確保球員安全才開賽

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民進黨桃園市長參選人林智堅（左）26日上午參訪壢小故事森林，寫下校園願景卡。中央社記者葉臻攝 111年7月26日

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（中央社記者葉臻桃園26日電）前新竹市長、民主進步黨桃園市長參選人林智堅今天表示，已聯繫中華職業棒球大聯盟、新竹市政府團隊，希望協助改善新竹市立棒球場問題，確保球員安全才開賽。

林智堅上午參訪壢小故事森林，接受媒體聯訪表示，新竹市代理市長陳章賢已聲明，現在就是加緊腳步修正缺失，修正完成前不開賽，另也邀球團、中華職棒球員工會和公正第三方等到球場檢視相關問題。

他說，竹市府已做出很明確行動，相信秉持過去強而有力執行力，很快一一改善缺失，先決條件就是球場改善完成，確保球員安全才開賽。

林智堅表示，當初重建球場就是想給球員好又安全環境，但球員受傷非大家樂見，竹市府第一時間和中職、球團討論，他也從旁協助，期待大家給竹市府團隊一點時間，相信解決球場相關問題後，就能還給球員安全打球環境。

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此外，中國國民黨桃園市長參選人張善政在社群網站臉書（Facebook）發文指桃園需要「工程師治理」；林智堅說，張善政這段時間言行不一，選舉過程無法提出更多桃園願景及政見，國民黨用負面選舉方式，非桃園人樂見。

至於有桃園市議員參選人到台灣桃園地方檢察署告林智堅疑涉犯中華民國刑法瀆職罪，林智堅說，期待大家在選舉過程正向、提政見或政績，人民不會想看選舉過程都負面抹黑、潑髒水。（編輯：李明宗）1110726