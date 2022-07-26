林智堅再為新竹棒球場致歉 符合期待才驗收付款

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）林智堅昨晚在臉書表示，新竹市政府團隊已成立新竹棒球場改善小組，同時請第三方與球員工會共同監督改善球場環境補強設備，觀賽環境會持續調整到符合大家期待才進行驗收付款。

前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅昨天深夜在臉書（Facebook）發文指出，關於新竹市立棒球場，他再次跟所有關心、喜愛棒球的球迷朋友致歉說「讓你們失望了」。

不過林智堅也請大家多一點信心，近8年來市府團隊一起努力完成許多城市建設，每年逾千件的工程案件執行，過程中也曾遭遇困難與挫折，但團隊負責任的文化已養成，直視問題也不會躲避，然後去改善、去完成。

林智堅表示，在23日第一時間聯繫職棒聯盟，新竹市府同仁也和球團有了共識，25日在多方參與下就場地改善進行會勘，也把所有大家關心的、需要改善的地方做了最詳細討論。

林智堅說，新竹市政府團隊在第一時間成立改善小組，也將持續與龍來公司、味全龍球團密切合作，同時也會請第三方與球員工會共同監督來改善球場環境。

另外，針對大家所關心的球員比賽場地，如草皮、球場養護以及設備調整，也一定會補強，要符合職業賽事標準。對於觀賽環境的檢討，也會持續調整到符合大家期待，才會進行驗收付款。

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林智堅表示，新竹市立棒球場是一個超過40年的老球場，對新竹人而言有著許多回憶，對他來說也是。面對重啟球場的缺失必須誠實面對，市府已透過會勘確認缺失狀況，接著會與設計監造施工單位研擬改善方案，然後列管要求營造廠限期改善，後續持續追蹤改善情形以及複驗。

林智堅指出，這一套市府由過去經驗建立的嚴謹工程管控系統，會為球員及球迷們把關，為大家帶來真正完整的賽事球場。（編輯：陳彥鈞）1110726