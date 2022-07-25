指新竹市棒球場未完成驗收 立委促檢調、工程會調查

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（中央社記者郭建伸台北25日電）中職重返新竹市立棒球場，打完兩場比賽出現不少問題。時代力量立法院黨團總召邱顯智今天質疑，新竹棒球場尚未驗收就先行使用，是收割政績且急著使用的陋習，要求檢調介入調查，公共工程委員會也應出面回應。

邱顯智今天偕黨籍立委王婉諭及新竹市議員林彥甫、廖子齊、蔡惠婷及桃園市議員參選人林佳瑋等，舉行「先剪綵再驗收，政治陋習幾時休」記者會。

邱顯智指出，新竹市民原本很期待新竹市立棒球場重新開幕，但斥資新台幣12億元打造，兩天下來已被民眾發現諸多缺失，更造成球員受傷，相當離譜。

邱顯智指出，查驗和準備驗收都不是正式驗收，如果驗收結果不合格，廠商還是要依據契約負責，若造成球員受傷，也應該儘快釐清責任歸屬，並賠償球員損害。

邱顯智說，案情疑點重重，除了檢調、廉政署應介入調查是否人謀不臧，公共工程委員會應公開書面回應。

林彥甫表示，過去他曾以議員身分要求會勘新竹棒球場工程，但新竹市政府都以工程進行為由，不讓議員進入，痛批市府態度傲慢。

林彥甫說，他昨天與新竹市政府工務處確認過，棒球場在比賽開打前未完成驗收，質疑市府罔顧球員安全。

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林佳瑋指出，棒球場整修工程得標廠商是「巨佳營造工程」股份有限公司，標案遍布中央至北北桃竹政府，但過去曾出過不少標案爭議，包含2017世大運場館桃園體育館整修工程，以及這次的新竹棒球場，累計達到108案、得標總金額約107億元。

林佳瑋指出，巨佳營造從2014年起至今，就違反職業安全衛生法令高達38次、營造安全衛生設施法20次及職業安全衛生設施規則12次；林智堅說要扛起新竹市棒球場的責任，若真的要扛責，應立刻停止桃園市長選舉活動，回新竹善後球場並且調查。（編輯：蘇志宗）1110725