新竹棒球場問題頻傳遭質疑 竹市：還在驗收中

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、郭宣彣台北25日電）新竹市棒球場啟用問題多，國民黨文傳會副主委黃子哲今天表示，高度懷疑前新竹市長林智堅只為了展現政績，根本沒有完成驗收，或只有點交未驗收，請新竹市政府拿出文件證明。

新竹市政府向中央社記者表示，從新竹公園、新竹動物園至公道三路、新竹市立棒球場等，重大建設都是標準程序，都有驗收和保固的調整期。

新竹市政府表示，目前新竹市立棒球場還在驗收過程中，如球隊的比賽、壓力測試、民眾提出的改善建議，也都是市府驗收很重要的過程，將會落實全部改善完成，並經過改善小組同意，才會啟動驗收付款。

中華職棒睽違6年重返新竹市立棒球場，從22日起安排3連戰，但前兩天比賽打完出現不少狀況。經聯盟與市府、兩球團密切討論後決議，24日新竹味全龍主場賽事喊卡、確定延賽；8月的新竹主場賽事，朝更換比賽場地辦理，讓球場先進行較完善的修正調整。

國民黨文傳會副主委林家興、黃子哲今天在國民黨中央黨部召開記者會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃子哲表示，新竹棒球場才剛完工就出現這麼多缺失，甚至連廁所的門鎖都可以裝反，而且現在也完全找不到新竹棒球場驗收完成的相關資訊，高度懷疑新竹球場根本沒有完成驗收，或是只有點交而沒有驗收，請新竹市政府拿出文件證明。

黃子哲指出，若是拿不出來，就證明前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅只為了展現政績，為了讓總統蔡英文能開球，為了選舉考量，而跳過驗收程序。（編輯：張良知）1110725