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新竹棒球場改善腹案 高虹安：原址改善或另尋地點

2022/7/25 21:00
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（中央社記者郭建伸台北25日電）新竹市棒球場啟用問題多，台灣民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安今天談及改善腹案表示，將找尋國際專家檢視新竹棒球場如何原址改善，但有人認為原址腹地太小，應另尋其他地點，這兩個方案她將好好研究。

高虹安日前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR陽性確診，目前居家隔離未有行程，不過她今天傍晚接受「POP大國民」視訊連線專訪，談及新竹棒球場及對新竹市政想法。

對於新竹棒球場問題，高虹安說，她6月29日曾在立法院安排下與教育部體育署和球員會勘新竹棒球場，當時曾發現有許多問題且短時間難以補足，因此詢問新竹市府職棒比賽能否延期；新竹市府答覆「再研議，但挑戰很大」。

主持人蔡詩萍詢問，高虹安正在參選新竹市長，是否擬定改善新竹棒球場的腹案。

高虹安指出，新竹是與國際接軌的城市，若球場規格不合乎國際賽事，恐難爭取國際賽事來台舉辦；因此將運用過去人脈，找尋國際專家檢視新竹棒球場如何在原址改善。

她表示，許多在地人認為新竹棒球場原址腹地不足，附近都是民宅與國小，原址重建恐怕是巧婦難為無米之炊，只能在設計上加強，因此有人建議找其他腹地興建，這兩個方案會好好研究。

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被問及當選新竹市長後最想推動的政策，高虹安說，很多人都看到新竹的科技產業與繁榮，但市民也感受到交通、學區、水資源等不便；若當選新竹市長，上任後將立刻與新竹縣府成立「大新竹治理平台」

她指出，去年底立法院一直在討論大新竹合併，但合併牽涉國土計畫，大新竹治理平台可先拋開政黨意識形態，先討論垃圾清運、縣市分家後財產規劃及交通等議題。（編輯：林克倫）1110725

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