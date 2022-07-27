新竹棒球場紅土草皮會勘 市府：儘速改善到位

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新竹市政府為改善新竹棒球場設施，27日由代理市長陳章賢（左2）邀新竹市體育會棒球委員會、龍來球場公司等相關單位到球場會勘，將依建議儘速改善到位。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年7月27日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）新竹市政府為改善新竹棒球場設施，今天由代理市長陳章賢邀新竹市體育會棒球委員會、龍來球場公司等相關單位，針對球場紅土、草皮區進行會勘，將依建議儘速改善到位。

新竹市政府發布新聞稿表示，陳章賢今天邀新竹市棒委會總幹事阮瀚逸、龍來球場公司等相關單位，針對球場紅土、草皮區進行會勘；另也針對攝影台位置，確認合適的轉播設備擺放區。

阮瀚逸於稿中表示，因天氣炎熱、含水量嚴重不足，且新竹風勢強大，各噴頭澆灌部分嚴重受到風阻，交接介面於風大時將有水量不足狀況，造成草皮枯黃、紅土過乾。

阮瀚逸建議，應該增加草皮澆灌頻率，確保每個場地介面、交接縫處都能夠完整噴灑；紅土區則將針對各黏土層、砂礫等成分，提出建議挖除表層土礫，清除石頭後，再補上細紅土，以及加強硬度等相關施作工法。

市府指出，因現場紅土顆粒太大，會勘後將依據味全龍總教練葉君璋於賽前整理的一壘壘包狀態，試做一壘往本壘整段紅土區，並請味全龍球團確認無誤後，進行球場紅土區調整。

市府表示，棒球場內、外所需環境調整，包含球員休息區、內外野、燈光與打擊視覺區等議題進行盤整，並邀請場地改善小組就各項目給予意見，明天將召開改善小組會議，邀集球員工會代表、球團代表加入，期望以使用者的角度進行改善。（編輯：李錫璋）1110727