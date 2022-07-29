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新竹棒球場遭批未驗收就開幕 市府：有先例可循

2022/7/29 16:56（7/29 17:14 更新）
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新竹市議員林耕仁29日表示，新竹市立棒球場原訂今年底完工，批竹市府未完成驗收就開幕。市府表示，未驗收也可使用，有先例可循。圖為新竹市立棒球場22日舉行開幕賽。（中央社檔案照片）
新竹市議員林耕仁29日表示，新竹市立棒球場原訂今年底完工，批竹市府未完成驗收就開幕。市府表示，未驗收也可使用，有先例可循。圖為新竹市立棒球場22日舉行開幕賽。（中央社檔案照片）
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（中央社記者魯鋼駿新竹市29日電）新竹市議員林耕仁今天表示，新竹市立棒球場原訂在今年底完工，怒批竹市府未完成驗收就開幕，決策者應該負責。市府表示，未驗收也可使用，有先例可循。

林耕仁今天發布新聞稿指出，依據「新竹市政府工程施工查核小組查核紀錄」，清楚寫明球場預訂完工日期是111年12月31日，但市府卻提前開幕使用，認為決策者應要負起責任。

林耕仁質疑，不知市府為何沒有依照查核小組所記錄時間執行，如果依照原定完工時間，相信會有更多時間改善球場缺失，導致球員受傷的情形也不會發生。

林耕仁表示，他已委請律師組成法律團隊，主動協助球團、球員申請國家賠償，讓真正需要咎責的決策者負起責任。

新竹市政府工務處副處長游蘭英透過新聞稿回應，昨天行政院也有說過，公共工程已取得使用執照後，雖然未完成驗收也可先行使用，過去都有前例可循。

游蘭應指出，棒球場主要項目完成後，都有經過查驗、測試、試營運，在開幕賽前為進行壓力測試賽，並請球團、中華職棒進行場勘與修正，多方確定場地狀態後，才開始使用。

竹市府教育處副處長沈靜濤於稿中表示，有關富邦悍將球員林哲瑄受傷，市府一直與球團保持密切聯繫，了解林哲瑄傷勢，代理市長陳章賢也跟富邦球團領隊林華韋保持聯繫，希望可以提供所需要的協助。

沈靜濤表示，市府以誠摯的心情關心球員的身體的狀況，也會以最專業的角度將球場改善得更好，提供球員更安全的比賽環境。（編輯：張銘坤）1110729

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