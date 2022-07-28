蔡其昌承諾召開領隊會議 球場審核標準制度納規章

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）中職睽違6年重返新竹市立棒球場，2場打完出現場地安全性問題，會長蔡其昌今天透過臉書說明聯盟參與會勘情況，也承諾會召開領隊會議，建立球場審核標準制度、納入聯盟規章。

中華職棒重返新竹市立棒球場，但7月22日、23日比賽打完問題不少，2天比賽出現3名傷兵，富邦悍將隊外野手林哲瑄傷勢較嚴重，為左肩關節唇破裂。

中職會長蔡其昌今天透過臉書表示，聯盟在6月21日市府第2次會勘時首度受邀參加，由秘書長楊清瓏、總教練葉君璋等人出席，會後楊清瓏與賽務部彙整於6月24日提出「第1次改善建議」。

改善建議列出外野草皮加強養護、內外野間草皮未切邊平整、外野灑水器裸露、外野牛棚平整度、防撞墊下方空隙過大、界外區鐵柱鋼筋裸露、中外野視覺區重新油漆、場邊增設安全防撞墊、場內明水溝裸露無護墊、添購賽前練習屋型網等網具、無防水大帆布、無護頸軟墊擔架、球員休息室無置物空間、場內休息室添購製冰機與防護床等10多項初步改善建議事項，交由新竹市政府進行改善，待改善後擇期舉辦測試賽。

7月15日聯盟與球團再次參加市府會勘，並由味全龍隊二軍與業餘城市隊進行夜間測試賽，賽後由楊清瓏與賽務部開會彙整，於7月17日向市府提出聯盟「第2次改善建議」報告，如外野草皮需持續養護、紅土較為鬆軟、投手丘需補黏土、外野有小碎石、提高整體燈光亮度、加強本壘區燈光、本壘區加強平整度、牛棚鐵架需加強包覆、中外野打擊視覺區淺色座椅拆除、選手室貼黑玻璃等10多項改善建議項目，提交市府進行改善。

聯盟與球團7月21日收到球員工會「測試賽的球員反饋建議」內容，就場地安全性部分與聯盟提交市府的建議方向接近，因此楊清瓏與賽務部也彙整成4區塊改善建議「場地燈光」、「內野紅土」、「投手丘」、「外野草皮」請市府持續改善。

場地燈光部分，測試賽後提出提高球場亮度與補強本壘區塊燈光的建議，市府與廠商即進行修正完成。至於內野紅土鬆軟，開幕賽前也經過夯實確認，但賽後與教練團討論仍感覺稍鬆軟，即提出由專家就砂、紅土、黏土重新配比的改善建議給市府。

投手丘部分，在聯盟7月17日提建議後，廠商即加強鋪設黏土，開幕賽後球員建議可再夯實，也已請市府持續養護夯實，而外野草皮養護過程有小碎石部分，聯盟雖有協助局部撿拾，仍有不夠細心注意的地方，造成場內使用球員受傷，已深切反省並檢討。

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「為此，對於新竹球場賽事場地有未盡完善之處，讓我們球員受傷，我深感內疚也再次表示歉意」，蔡其昌提到，這幾天與球團都有保持密切討論並關心球員狀況。

聯盟接下來除了加入球場改善小組，持續監督新竹球場後續改善進度外，對於聯盟過去沒有一套完善審核球場的SOP制度，蔡其昌也提到，會記取這次的經驗與教訓，將過去與球員工會合作經驗，把球場的審核標準建立一套制度，並邀集6球團召開領隊會議將標準放入規章內，避免這樣的憾事重演。（編輯：張芷瑄）1110728