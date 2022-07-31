網傳新竹棒球場草皮撿出2桶碎石 市府：不實謠言

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（中央社記者魯鋼駿新竹市31日電）新竹市政府今天發聲明稿表示，近日網路流傳體育署人員會勘新竹棒球場時，在外野草皮上撿拾2大桶碎石，內容並非事實，呼籲民眾勿轉傳網路不實資訊。

新竹市政府表示，新竹棒球場的牛棚整潔已於7月初大規模清理，近日網路流傳有體育署人員於會勘期間撿拾「場內」碎石，並非事實，會勘當日體育署並沒有人員進行撿拾。

新竹市政府工務處表示，網路流傳的照片是在牛棚區旁，依照工程紀錄資料，那2桶碎石應為「全壘打牆直線段」工程遺留暫置。

工務處指出，針對紅土改善，將循改善小組專家意見，整理深約3至5公分的紅土，再次過濾較大或結塊的紅土結構，攪拌適當黏土回填，加強硬度。

工務處說明，針對內外野草皮區，改善小組也已經確認養護方式，將透過補細沙調整草皮平整度，另因天氣炎熱應提升澆灌水量，將提升噴灌水壓，加強補水量、增加澆灌頻率，並輔以消防栓口徑之水管手動噴灌，完整補足交界縫與風阻死角區域。（編輯：李錫璋）1110731