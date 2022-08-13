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新竹棒球場遭批驗收未完成拚開幕 市府：不排除提告

2022/8/13 20:39（8/13 20:45 更新）
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媒體報導新竹棒球場一路趕工拚開幕，驗收都沒完成就啓用，新竹市政府13日說，符合法令規定於今年5月完成使用執照程序。圖為新竹市立棒球場22日舉行開幕賽。（中央社檔案照片）
媒體報導新竹棒球場一路趕工拚開幕，驗收都沒完成就啓用，新竹市政府13日說，符合法令規定於今年5月完成使用執照程序。圖為新竹市立棒球場22日舉行開幕賽。（中央社檔案照片）
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（中央社記者魯鋼駿新竹市13日電）媒體報導新竹棒球場一路趕工拚開幕，驗收都沒完成就啓用，新竹市政府今天說，符合法令規定於今年5月完成使用執照程序，對特定媒體不當影射，已請律師蒐證，不排除提告。

新竹市政府發言人楊汶璇晚間透過新聞稿表示，新竹棒球場工程依規公開招標、公正評選，一切符合政府採購法規定，市府也全力配合檢調調查，對於特定媒體不當影射，已請律師持續蒐證，不排除提告。

楊汶璇說，新竹市立棒球場點交營運合法合規，依「建築法」第70條規定，主要構造、室內隔間及建築物主要設備等與設計圖樣相符者，發給使用執照。

市府表示，依「新竹市政府核發建築物使用執照執行要點」，棒球場經法定監造建築師及專任工程人員簽證，並經抽驗，符合法令規定，已於今年5月完成使用執照法定程序。

楊汶璇表示，新竹棒球場於7月18日完成點交給委外營運商龍來球場公司，主要項目完成後皆經查驗、測試，並請球團、中職進行場勘與修正，多方確定場地狀態後，才開始使用。

楊汶璇指出，味全龍球團7月24日也發出聲明，「根據中職聯盟規章第九章第25條，各比賽之場地是否符合標準，均需由聯盟認定」。

楊汶璇強調，公共工程建設過程集合公務同仁、建築師、廠商等多方溝通協力，更感謝市民支持及配合，但公共建設絕非特定媒體刻意剪貼拼湊、捕風捉影的文字遊戲。

市府表示，配合球場內各區域與機電相關項目測試需求，市府在5月取得使用執照後，隨即安排各項目測試，包含5月14日排水測試、6月13日啟動機電設備試運轉、7月15日場地壓力測試賽，以及中職賽務相關部門第2次會勘後進行項目微調，比賽依中職規章辦理。

聯合報網路版今天報導，新竹市政府斥資新台幣12億元改造的新竹市立棒球場，一路趕工拚開幕，連驗收都沒完成就啟用。（編輯：方沛清）1110813

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