新竹市府：已提告吳姓名嘴抹黑棒球場、將軍村工程

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（中央社記者魯鋼駿新竹市14日電）新竹市政府今天表示，近期新竹棒球場、將軍村修復工程頻遭有心人士抹黑，市府已對吳姓名嘴提出妨害名譽告訴，並委請律師持續蒐證，對其它相關不實內容將採取法律行動。

新竹市政府提供新聞稿指出，吳姓名嘴日前在自製的網路節目中，妄自評斷新竹棒球場工程「有貓膩」及「黑幕」，甚至出現「這個案子是典型的弊案」與「3.5億的預算結果A到12億」等不實論點。

竹市府表示，吳姓名嘴在節目中散播與事實明顯不符且無任何依據的錯誤訊息，已達涉嫌誹謗新竹市政府名譽程度，市府除聲明駁斥、嚴正澄清，已於8月初委由律師提出妨害名譽告訴。

竹市府指出，新竹棒球場及將軍村等工程相關主要標案都經公告招標程序，公開徵求廠商投標後，再經專業委員評選，過程一切符合政府採購法規定，也全力配合檢調調查。

竹市府表示，有心人士及特定媒體涉嫌捕風捉影、散布子虛烏有內容，造成新竹市政府名譽受損。市府除已對吳姓名嘴提出妨害名譽告訴，也積極就其它相關不實內容蒐集證據，將採取法律行動，導正視聽。

竹市府指出，公務人員依法行政，戮力市政建設，卻頻遭有心人士及特定媒體昧於事實的造謠攻擊，市府此舉意味不容許任何抹黑，基層同仁的付出及努力，絕不能遭刻意誤導及不實內容所抹煞。（編輯：戴光育）1110814