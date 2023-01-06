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竹市府提交棒球場缺失物證 檢方受理

2023/1/6 13:37（1/6 14:07 更新）
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新竹市政府針對棒球場多項缺失問題，6日由市府發言人施淑婷主動前往新竹地檢署提交相關物證，包含從棒球場地挖出的廢棄電線等物品，新竹地檢署受理中。中央社記者郭宣彣攝 112年1月6日
新竹市政府針對棒球場多項缺失問題，6日由市府發言人施淑婷主動前往新竹地檢署提交相關物證，包含從棒球場地挖出的廢棄電線等物品，新竹地檢署受理中。中央社記者郭宣彣攝 112年1月6日
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（中央社記者郭宣彣、魯鋼駿新竹市6日電）新竹市長高虹安昨天揭露新竹市立棒球場多項缺失，今天派員前往新竹地檢署提交相關物證。竹檢表示，將視物證多寡及重要性決定是否另立他案處理。

新竹市政府發言人施淑婷今天前往新竹地檢署提交相關證據，並接受媒體聯訪。她表示，今天主要是將在棒球場所蒐集到的實體物證提交檢調，例如從棒球場地挖出的電線及在棒球場會勘時拍攝的影片等，希望檢調盡快釐清棒球場狀況。

施淑婷說，昨天去棒球場現勘，發現日前挖到的廢棄電線已被拔走，經調查為現場工地人員所為，對方說是「認為不應出現在場內才做處理」，市府會將相關事證提交給檢方釐清。

記者提問，有關廢棄電線被拔走是否有「內鬼」通報。對此，施淑婷表示，市府不做過多揣測，後續交由檢方處理，盼讓市民盡快了解球場狀況。

新竹地檢署今天發布新聞稿指出，針對新竹市立棒球場案，檢方去年7月間主動分案偵辦，且為深入全面追查，也有成立專案小組持續蒐集、分析相關證據，並非有部分媒體報導竹檢對此案「不積極、靜悄悄」等狀況。

檢方表示，依偵查不公開作業辦法規定，對於市府今天提交相關證物，檢方受理中，將視物證的多寡、重要性決定是否案或另立他案處理。

新竹市政府工務處人員今天向中央社記者指出，高虹安上任後，工務處已提出棒球場的狀況與改善進度報告，同時列出152項缺失供高虹安參考。

工務處人員表示，新竹棒球場目前還未竣工，也還未啟動驗收程序，針對各種新舊缺失，都會要求廠商依契約內容改善。至於檢調相關調查，工務處都會配合。

林姓律師今天接受中央社記者電訪指出，大型工程都會針對不同工程項目逐步驗收，若已完成驗收的個別項目於後續發現有缺失，將視監造商是否偽造工作日誌、公務員是否知情等各項客觀事實，才可認定是否涉及違法。

對於新竹市立棒球場尚未驗收是否會影響檢方偵辦，新竹地檢署表示，新竹市立棒球場案已在去年7月主動分案偵辦，並依偵查不公開作業辦法規定處理，盼外界給予辦案人員純淨辦案空間。（編輯：戴光育）1120106

#施淑婷
#高虹安
#新竹市政府工務處
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