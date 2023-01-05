新竹棒球場挖出電線廢磚 高虹安：考量安全不申辦經典賽熱身賽
2023/1/5 11:21（1/5 12:05 更新）
新竹市長高虹安5日表示，新竹市立棒球場挖出廢棄電線、磚頭等，市府考量安全性不會爭取舉辦WBC熱身賽。（中央社檔案照片）
（中央社記者郭宣彣新竹市5日電）新竹市長高虹安今天表示，新竹市立棒球場有挖出廢棄電線、磚頭等問題，考量安全性，竹市府不會爭取舉辦2023世界棒球經典賽（WBC）熱身賽。
新竹市政府今天上午舉行記者會，針對新竹市立棒球場相關議題指出，美國職棒大聯盟（MLB）去年12月14日曾到新竹市立棒球場會勘，透過現場灑水器灑水約30分鐘後即造成嚴重積水。
竹市府表示，出現嚴重積水，顯見排水坡與草皮、土壤排水效能「糟糕」，甚至在隨機取樣土壤的過程中於草皮深度僅10至15公分處，發現長度近20公分的紅磚頭。
高虹安指出，竹市府昨天前往棒球場再次會勘，隨機取樣就挖到廢棄電線、廢土磚頭等異物，質疑工程涉偷工減料。
她表示，會勘人員在現場挖不到10公分深的情況下，發現不應該出現的異物，後續將進一步釐清工程的程序是否符合契約所記載內容。
高虹安說，竹市立棒球場地因仍有缺失，並考量安全等問題，竹市府不會爭取舉辦2023世界棒球經典賽（WBC）的熱身賽。
她指出，前竹市府團隊未考量竹市立棒球場為職業比賽場地，具有運動場館高度專業性及場地獨特性，將專案管理與監造併案發包委託同一家廠商辦理，衍生履約過程專案管理與監造人員角色混淆，造成監造未能落實審查監造作業等，影響施工品質。
高虹安表示，對於前竹市府團隊所遺留的複雜合約關係，考量後續竹市府恐面臨違約訴訟，將主動提交相關證據給新竹地檢署等單位。（編輯：戴光育）1120105
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