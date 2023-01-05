高虹安揭棒球場缺失 綠議員：應提解決方案才是負責

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市5日電）新竹市長高虹安今天開記者會揭露新竹市立棒球場多項缺失，民進黨新竹市議會黨團總召陳建名表示，檢視工程提出問題是市長權力，但市府應要盡速提具體解決方案與時程改善，才是負責。

新竹市政府今天上午舉行記者會，市長高虹安提出新竹市立棒球場多項缺失後前往棒球場，再次針對昨天隨機採樣土壤中，發現的廢棄物問題進行會勘，市府晚間發布公開行程，明天將前往新竹地檢署等提交相關證據，盼釐清相關爭議。

民進黨新竹市黨部主委、新竹市議員陳建名在臉書發文表示，高虹安勝選已經月餘，從民主機制來說，高虹安能勝選，是因多數市民期待高虹安的執行力，且比起競選時的其他候選人，也更能解決問題，但高虹安至今仍未跳脫立委身分，仍在質疑、提問，未能針對問題盡快提出解決之道。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳建名說，高虹安今天所為完全是政治動作，除為轉移涉詐領助理費所面對的關注，也為掩飾無能於市政，無法兌現競選承諾。

對於高虹安會勘行動，陳建名表示，高虹安會勘也沒有通知市府工務處參加，顯示出高虹安不熟稔市府運作，此外，竹市議員對棒球場皆高度關心，建議高虹安會勘可通知議會，也要具體提出改善時程，告訴民眾何時球場能辦球賽等，這才是身為市長的高虹安應要回答的問題。（編輯：張銘坤）1120105