巨佳營造：新竹球場仍在驗收階段 有瑕疵會改善

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

承包新竹市立棒球場營造的巨佳營造工程股份有限公司董事長詹朱淮說，「目前仍處於驗收階段」，如果發現瑕疵就趕緊改善。圖為新竹市立棒球場外觀。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市7日電）承包新竹市立棒球場營造的巨佳營造工程股份有限公司董事長詹朱淮說，偌大球場難保不會出現雜物，工程實務上也很難避免，「目前仍處於驗收階段」，如果發現瑕疵就趕緊改善。

新竹市長高虹安5日指棒球場多項缺失，昨天由新竹市政府發言人施淑婷前往台灣新竹地方檢察署提交相關物證，如從球場挖出的電線等。

詹朱淮告訴中央社記者，巨佳對球場花費不少心力，盡力選用高品質設備，包括大銀幕、日本多個球場使用的觀眾席座椅及上市公司出品燈具等，對趕工導致品質不盡理想，他感到無奈。

詹朱淮說，球場歷經多次養草、割草及埋土等工序，約需9個月才能使用，所有工程人員對各項硬體設施努力趕工，而竹市府之後依各界建議提變更設計，巨佳都依各項要求改善，需將變更設計完成後才能驗收，「目前仍處於驗收階段」，發現瑕疵就趕緊改善。

詹朱淮表示，去年美國職業棒球大聯盟（MLB）場務專業團隊前往勘查，工程人員配合要求，在場地多處共挖7個洞，當時沒挖出不適宜物品；至於排水不佳等情況，一直在努力解決。

詹朱淮說，竹市府4日再勘查，在場地上又挖10個洞，挖出雜物，而巨佳都按施工規範施作，這些在合理比例範圍內，但偌大球場難保不會出現雜物，工程實務上也很難避免。

一名曾承包政府工程的業者接受中央社記者訪問表示，業主與廠商間合約詳細規定施作內容，如土要埋多深、草皮要多厚或管線要多粗等，雙方按合約期程逐步驗收。

這名業者說，建造或驗收過程，業主可到場監督或要求修正，通常廠商會立即改善，竹市府將「待改善項目」直接提交檢調，確實較少見；此外，工程實務中，確實可能出現填土過程不慎埋入電線等雜物，這較難避免，仍須以場中廢棄物比例判定是否「偷工減料」。

林姓律師接受中央社記者訪問表示，市府在場內挖到雜物，確實可提出懷疑，如果發現夾雜廢棄物是否涉及廢棄物清理法，須從面積與數量以認定比例是否違規，「數萬頓的土如果有極少量廢棄物，確實難用肉眼發現」，另也須透過各項客觀事實認定是否有人謀不臧。（編輯：李明宗）1120107