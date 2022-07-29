林哲瑄受傷確定動刀 盼喚起重視球場安全

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中職富邦悍將隊外野手林哲瑄受傷將安排開刀，他透過臉書發文表示，希望自己的傷勢能喚起大家對球場安全的重視。圖為林哲瑄23日出賽畫面。中央社記者張新偉攝 111年7月29日

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）中職富邦悍將隊外野手林哲瑄受傷將動刀，他透過臉書發文說，球員真的相當弱勢，一個受傷可能辛苦累積的一切都會化為烏有，「希望這件事可以喚起大家對於球場安全的重視」。

中華職棒例行賽重返新竹市立棒球場，7月22日、23日2場比賽打完浮現不少安全性問題，悍將隊外野手林哲瑄23日比賽撲接外野飛球造成左肩關節唇破裂合併部分旋轉肌撕裂傷，評估後決定將安排開刀手術修補，保守預估約8個月的恢復期。

林哲瑄今天也透過臉書發聲表示：「這幾天一直沒辦法安穩的睡覺，因為只要想到今年接下來無法在球場上繼續奮戰，心情就會相當的難過。」

林哲瑄提到，過去旅美時期，球場都不會是球員需要擔心的問題，所以可以毫無保留在場上拚戰，發揮出自己最好的一面。因為大家都知道，運動員的生涯相當短暫，任何的傷勢，都有可能造成職業生涯結束。

「受傷開刀這件事，從來沒想過會發生在自己身上，既然發生了，就要去面對，希望我的傷勢能喚起大家對球場安全的重視」，林哲瑄希望讓球團、聯盟及相關體育指導單位，重新檢視台灣各地方球場的公共安全，這樣對於職業球員以及年輕的學生球員，都是最好的保障。

林哲瑄提到，在得知自己的傷勢後，老婆當天傳了訊息給他，除了相當心疼之外，也擔憂地跟他討論如果未來無法百分之百的恢復到場上，甚至提早結束職業生涯後的計畫，「回完訊息後，我靜下心來好好的思考，才深深的感受到，球員真的相當弱勢，一個受傷可能前面辛苦累積的一切都會化為烏有。」

林哲瑄文末再次強調球場安全的重要性，希望各級單位好好的重視，保障球員有個健全的職場環境，也感謝這幾天各單位和球迷的關心，還有球團的照顧以及後續安排，手術後會好好努力復健，儘快回到場上，讓大家看到他在場上拚戰。（編輯：張芷瑄）1110729