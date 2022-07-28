林哲瑄確定動刀 預估約需8個月恢復期

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23日富邦悍將隊外野手林哲瑄在比賽中（下）撲接球，造成左肩關節唇破裂。28日球團公告將安排開刀。中央社記者張新偉攝 111年7月23日

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）中職富邦悍將隊外野手林哲瑄23日於新竹市立棒球場出賽撲接飛球受傷，球團今天公告決定安排開刀，約需8個月恢復期。

中華職棒例行賽睽違6年重返新竹市立棒球場，打完2場浮現不少安全性問題，也有球員受傷，悍將隊外野手林哲瑄傷勢較嚴重。

富邦悍將今天發布聲明表示，外野手林哲瑄日前撲接飛球造成左肩關節唇破裂合併部分旋轉肌撕裂傷，經球團密集安排完成詳細診斷，綜合所有醫療意見並和林哲瑄本人、防護團隊與球團共同評估後，決定將安排開刀手術修補，保守預估約8個月的恢復期。

球團表示將全力協助林哲瑄治療及復健規劃，同時再次感謝各方的關心，也期盼林哲瑄能儘快回到球場上，以精彩的表現回報給每一名支持富邦悍將、中華職棒及棒球運動的球迷朋友。（編輯：吳協昌）1110728