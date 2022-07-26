林哲瑄新竹球場撲接受傷恐動刀 林智堅致歉：願負擔醫療費

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中職重返新竹市立棒球場，23日比賽中富邦悍將隊外野手林哲瑄（下）撲接球，因為場地小石頭多、草皮緩衝較少，左肩挫傷。中央社記者張新偉攝 111年7月24日

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（中央社記者葉臻桃園26日電）中職富邦悍將外野手林哲瑄在新竹市立棒球場撲接受傷，若動刀恐整季報銷。前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅今天表示，已表達關切，願意負擔相關手術及復健醫療費用。

新竹市立棒球場整建後重新啟用，不料狀況頻傳，味全龍和富邦悍將22、23日在新竹2場比賽結束後，分別出現傷兵：林哲瑄因撲接外野飛球，場地狀況不佳而受傷退場，球團今天說，初步檢查為左肩關節唇破裂，研判將休息約3個月，明天將再次檢查，不排除開刀進行修復。

林智堅今天晚間在臉書發文表示，稍早得知林哲瑄傷勢的訊息，第一時間致電富邦悍將領隊林華韋，在電話中關心林哲瑄傷勢，也表達誠摯的歉意，同時也請林華韋轉達，願意負擔林哲瑄手術及復健等醫療費用，希望在醫生的照料之下，林哲瑄能早日返回球場。

林華韋透過球團表示，感謝中職會長蔡其昌、前新竹市長林智堅、新竹市府及各界球迷朋友對於林哲瑄的關心及慰問，「大家的心意我們都收到了」。

林華韋指出，球團將協助林哲瑄進行最妥善的醫療處理及傷後復健，幫助早日重回球場，展現最佳表現回報給球迷。（編輯：李錫璋）1110726

（圖取自facebook.com/taiwango0527）