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林哲瑄新竹球場撲接左肩受傷 若動刀整季報銷

2022/7/26 19:38（7/26 21:10 更新）
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中職富邦悍將隊外野手林哲瑄（中）23日在新竹市立棒球場因撲接飛球傷退，悍將球團26日公告說明林哲瑄傷勢情況，初步檢查為左肩關節唇破裂，27日將再次檢查，不排除開刀進行修復。（富邦悍將提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年7月26日
中職富邦悍將隊外野手林哲瑄（中）23日在新竹市立棒球場因撲接飛球傷退，悍將球團26日公告說明林哲瑄傷勢情況，初步檢查為左肩關節唇破裂，27日將再次檢查，不排除開刀進行修復。（富邦悍將提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年7月26日
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（中央社記者黃巧雯台北26日電）中職富邦悍將外野手林哲瑄23日在新竹市立棒球場因撲接飛球傷退，球團今天說，初步檢查為左肩關節唇破裂，研判將休息約3個月，明天將再次檢查，不排除開刀進行修復。

新竹市立棒球場整建後重新啟用，不料狀況頻傳，味全龍和富邦悍將22、23日在新竹2場比賽結束後，分別出現傷兵：龍隊三壘手劉基鴻在處理不規則彈跳傷到手指；悍將隊外野手林哲瑄則是因撲接外野飛球，場地狀況不佳而受傷退場。

悍將球團今天公告說明林哲瑄傷勢情況，25日經核磁共振成像（MRI）初步檢查為左肩關節唇破裂，研判將休息約3個月，明天將再次前往輔大醫院進行第2次檢查，不排除將開刀進行修復。

不過，中職下半季例行賽預計10月下旬結束，隨後展開季後賽，林哲瑄一旦開刀，本季恐報銷。

味全龍原訂22日至24日在新竹市立棒球場與悍將3連戰，中華職棒24日公告，與市府、兩球團密切討論後決議，味全龍24日新竹主場賽事延期，而8月的新竹主場賽事將依照聯盟與市府、味全球團的溝通結論，朝更換比賽場地辦理。（編輯：屈享平）1110726

中職重返新竹市立棒球場，23日比賽中富邦悍將隊外野手林哲瑄（下）撲接球，因為場地小石頭多、草皮緩衝較少，左肩挫傷。中央社記者張新偉攝 111年7月24日
中職重返新竹市立棒球場，23日比賽中富邦悍將隊外野手林哲瑄（下）撲接球，因為場地小石頭多、草皮緩衝較少，左肩挫傷。中央社記者張新偉攝 111年7月24日
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