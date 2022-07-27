新竹棒球場爭議 藍營質疑整修經費暴增促查辦

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（中央社記者王承中、王揚宇台北27日電）國民黨團總召曾銘宗今天表示，新竹市棒球場整修經費暴增，呼籲檢調查辦有無不法，也建議監察院立案調查。民進黨團書記長陳歐珀指出，現在司法已經介入調查，他予以尊重，也希望盡速釐清、還原事實真相。

中職富邦悍將外野手林哲瑄23日在新竹市立棒球場因撲接飛球傷退，球團26日表示，初步檢查為左肩關節唇破裂，研判將休息約3個月，不排除開刀進行修復。一旦開刀，本季恐報銷。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、副書記長洪孟楷今天在立法院召開記者會。曾銘宗表示，新竹棒球場未完成驗收舉辦比賽，新竹地檢署已剪報分案調查。而新竹棒球場整修經費從原本新台幣3.5億元增加到12億元，發包、驗收的過程有無不法，呼籲檢調一併查辦。

曾銘宗表示，監察院曾在6月巡察新竹市棒球場，當時監委陳景峻、郭文東就多次提到開幕前務必把相關安全問題處理好，很遺憾前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅根本未把監察院的建議放在心上。國民黨團也建議監察院立案調查，是否有不法、不當。

洪孟楷表示，根據前瞻計畫核定計畫的補助一覽表中顯示，直到今年6月30日，新竹市立棒球場新建工程的執行進度都還是施工中，代表工程仍在進行，憑什麼7月22日就可以開放進行職棒比賽。

洪孟楷說，是誰核准仍在施工中的新竹市棒球場，未經驗收程序就可以先行使用，他質疑不是林智堅就是前新竹市副市長、民進黨新竹市長參選人沈慧虹的決策，新竹市政府應把會議紀錄拿出來。

民進黨立法院黨團書記長陳歐珀接受中央社記者訪問時說，大家都支持職棒的發展，林智堅之前也提及新竹市政府團隊已成立新竹棒球場改善小組，既然現在司法已經介入調查，他予以尊重，也希望盡速釐清、還原事實真相。（編輯：趙蔚蘭）1110727