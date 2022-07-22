江少慶對LED閃爍印象深 下半季首戰勝好的開始

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中華職棒睽違6年重返新竹市立棒球場舉辦例行賽事，富邦悍將隊先發投手江少慶（後）主投6局無失分、好投壓制，率隊以1比0擊敗味全龍隊。中央社記者張新偉攝 111年7月22日

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（中央社記者謝靜雯新竹22日電）中華職棒睽違6年重返新竹市立棒球場，富邦悍將隊先發投手江少慶6局無失分、好投壓制，率隊以1比0擊敗味全龍隊，江少慶對換局間燈光閃爍印象深，直言下半季有個好的開始。

中華職棒下半季開打味全龍隊在主場新竹市立棒球場迎戰富邦悍將隊，悍將隊先發投手江少慶用88球投6局，僅被敲出2支安打，投出4次四死球，另有5次三振、無失分，優質先發拿下個人本季第2勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

悍將7局靠著林益全保送、新竹在地人莊韋恩上場代跑，戴培峰適時二壘打，送回球隊致勝分，悍將中止對戰味全10連敗、下半季有個好的開始。

悍將總教練丘昌榮表示，有感覺到江少慶蠻亢奮的，投到6局因為有點過度換氣、感覺有點累，今天除了在首局稍微有狀況，之後表現都很正常。

中止對戰味全10連敗，丘昌榮表示也有運氣成分，實際在整建過後的新竹市立棒球場實戰，丘昌榮再度提到土質鬆軟是問題，但短時間要改變也不容易。

江少慶表示知道新竹耗資整建，今天換局間LED照明燈會閃爍變化、感覺很特別，但不會影響視線，今天整體狀況還好，除了保送之外，都可以有效搶下好球數、做有效的攻擊，但還有很多細節可以修正。

新竹市立棒球場觀眾距離較近，江少慶表示，加油的聲音確實蠻大聲的，但專注在場上就不會有影響，今天滿場1萬名觀眾入場，氣氛很好、有助於提高運動員場上的表現。

下半季首場比賽就拿下勝利，江少慶表示是好的開始，大家都很努力準備下半季，也希望接下來可以有好的表現。（編輯：張銘坤）1110722